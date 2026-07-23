Licencias de conducir en Illinois: el sobre azul que guarda tres documentos y alerta a la policía durante un control

Illinois presentó el Programa del Sobre Azul, una iniciativa voluntaria que está programada para arrancar en 2027 y busca facilitar la comunicación entre conductores con diagnóstico de trastorno del espectro autista y agentes durante los controles de tránsito. Los sobres permiten guardar documentos como la licencia, el seguro y el registro del vehículo, y funcionan como una señal visual para los oficiales.

Para conductores: el sobre azul en Illinois para guardar tres documentos clave

El Programa del Sobre Azul (en inglés, Blue Envelope Program) busca que los controles sean menos estresantes, así como ayudar a los oficiales a comprender mejor las reacciones de ciertos conductores.

El programa del sobre azul para las licencias de conducir en Illinois

La medida la anunció el Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, a través de un comunicado. Según la ley, la participación es voluntaria y está dirigida a personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista. Los usuarios podrán guardar en el sobre documentos necesarios para conducir.

“Una parada de tráfico rutinaria puede ser uno de los momentos más estresantes para alguien con autismo”, declaró Giannoulias. Luego, resaltó la importancia del programa.

“Un simple sobre azul puede marcar una diferencia extraordinaria al ayudar a los oficiales a reconocer de inmediato que un conductor puede comunicarse de manera diferente o necesitar un poco más de tiempo para responder”, sostuvo.

En Illinois: cómo funcionará el sobre azul donde se guardan tres documentos

Además del permiso de conducir, el sobre incluirá información exterior que identifica al portador como una persona diagnosticada con autismo, orientación escrita para ayudar a los agentes a comunicarse con ella y un espacio para un contacto de emergencia. La ley prohíbe que esos datos se incorporen a bases federales, estatales o locales.

Según la Organización para la Investigación del Autismo, 30 estados cuentan con programas similares. “Es una tranquilidad que tiene un doble beneficio. No es solo para los agentes, sino también para los cuidadores y las personas con autismo”, apuntó el detective Chad Benavidez del Departamento de Policía de Elgin en diálogo con ABC News.

Junto con la posibilidad de guardar los tres documentos, el sobre azul incluirá una guía práctica tanto para el conductor como para el oficial Imagen ilustrativa generada con IA

Zak Srdanovich, de 21 años, está dentro del espectro autista y conduce desde que obtuvo su permiso de aprendizaje. En una entrevista con el medio citado, relató un episodio que sucedió años atrás en el que la ansiedad afectó su capacidad para comunicarse con los agentes.

“En aquel entonces, mi comunicación probablemente era muy deficiente. Estaba extremadamente ansioso. Simplemente intentaba hacer lo mejor que podía para sobrellevar la situación”, contó. Su madre, Tamara Srdanovich, señaló que la existencia del programa podría haber ayudado en aquel control.

“No podía hablar porque se bloqueaba debido a toda la ansiedad, habría sido genial haber tenido el sobre para usarlo en ese momento”, sostuvo.

Por su parte, Tamika Lecheé Morales, del Autism Hero Project, calificó la iniciativa como un “puente de entendimiento” que empodera a las personas autistas y equipa a los primeros respondedores para actuar con “paciencia, dignidad y respeto”.

Cómo se consiguen los sobres azules en Illinois

Las autoridades indicaron que los sobres azules estarán disponibles de manera gratuita en las instalaciones de la Secretaría de Estado y en los departamentos de policía participantes en todo Illinois.

Las personas podrán conseguir el sobre azul en las oficinas de la agencia que regula las normas de tránsito en Illinois Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Aunque el programa ya existe a pequeña escala en algunas localidades, la ley anunciada recientemente crea el primer estándar estatal consistente que entrará en vigor el 1° de enero de 2027.

Actualmente, algunos departamentos de policía del estado ya comenzaron a entregar los sobres en sus oficinas.