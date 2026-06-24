Lo anunció Pritzker: la empresa que invirtió US$100 millones en Illinois y creará nuevos empleos

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció una inversión millonaria en la ciudad de Decatur. Una empresa destinará más de 100 millones de dólares a la modernización de sus instalaciones y a la creación de nuevos puestos de trabajo en el estado.

Inversión de US$103 millones y nuevos empleos en Illinois

Según explicó en sus redes sociales, la empresa ADM, referente en el sector de la agricultura y el procesamiento de alimentos, confirmó una inversión de US$103 millones destinada a la modernización de sus instalaciones en Decatur, ciudad donde la compañía opera desde 1939.

Según la oficina del gobernador de Illinois, el proyecto permitirá crear 50 nuevos puestos de trabajo de tiempo completo y conservar más de 1000 empleos existentes.

El mensaje con el que Pritzker anunció la inversión de ADM en Illinois Captura X

“Otro triunfo económico para el centro de Illinois. ADM está invirtiendo más de US$100 millones para modernizar instalaciones y crear nuevos empleos aquí en Decatur”, escribió Pritzker en su cuenta de X.

Según el gobernador, esto fortalecerá la cadena de suministro, mejorará la eficiencia y ayudará a Illinois a mantener su estatus como líder en la industria de la agricultura.

Modernización tecnológica en la planta de ADM en Illinois

Según explicó la oficina del gobernador de Illinois, ADM modernizará equipos en sus plantas de procesamiento de soja y en su molino de maíz. El proyecto incluirá el reemplazo de 40.000 módulos de entrada y salida, además de la actualización de los sistemas de control utilizados en las operaciones industriales.

JB Pritzker anunció la creación de nuevos puestos de trabajo en Illinois

El objetivo será incorporar tecnología más avanzada para supervisar los procesos, reducir interrupciones en la producción y mejorar la eficiencia en la elaboración de ingredientes, nutrientes y biocombustibles.

Las mejoras también alcanzarán las líneas de producción de proteínas vegetales y las instalaciones destinadas al almacenamiento y manejo de granos.

Impacto en la cadena de suministro y la economía de Illinois

Las instalaciones de ADM en Decatur transforman maíz y soja en productos alimenticios, ingredientes industriales y biocombustibles. Las autoridades de Illinois afirmaron que esta actividad ayuda a los productores agrícolas, al garantizar mercados para sus cosechas y fortalecer la cadena de suministro.

La incorporación de nuevas tecnologías permitirá reducir fallas operativas y mantener un flujo más constante de productos hacia los clientes. Además, Illinois cuenta con ventajas logísticas importantes para la industria, entre ellas la presencia de seis ferrocarriles de Clase I, según el comunicado.

Por la inversión de ADM en Illinois se generarán 50 nuevos puestos de trabajo en el sector de la agricultura X @GovPritzker

Cómo funciona el programa EDGE en Illinois

El proyecto de ADM forma parte del programa de Desarrollo Económico para una Economía en Crecimiento (EDGE, por sus siglas en inglés) de Illinois, una de las principales herramientas del estado para atraer inversiones y fomentar la creación de empleo.

A través de este sistema, el Estado ofrece créditos fiscales a las empresas que invierten capital y generan puestos de trabajo en su territorio. Según el Departamento de Comercio y Oportunidad Económica (DCEO, por sus siglas en inglés), las compañías pueden acceder a beneficios sobre el impuesto a la renta corporativa.

Además, las empresas emergentes cuentan con una versión específica, denominada EDGE for Startups, que permite aplicar incentivos sobre impuestos vinculados a la nómina de empleados.

Para recibir estos beneficios, las compañías deben cumplir compromisos establecidos por contrato, incluyendo metas de creación y mantenimiento de puestos de trabajo. Durante 2026, las empresas participantes del programa se comprometieron a crear más de 5000 empleos e invertir cerca de US$2500 millones.