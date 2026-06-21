Trabajo en Illinois: la empresa de tecnología que abre una nueva sede para 300 empleados

La semana pasada, Komatsu, fabricante de maquinaria y tecnología para las industrias de la construcción y la minería, inauguró una nueva sede en Illinois que servirá a cerca de 300 empleados actuales. Las instalaciones funcionarán como casa central para varias de sus operaciones, mientras la compañía mantiene búsquedas laborales activas en Peoria.

La empresa de tecnología que abre una nueva sede en Illinois para 300 empleados

El 11 de junio, Komatsu celebró la inauguración de su nuevo edificio de oficinas y Centro de Experiencia del Cliente en Peoria, Illinois. El evento incluyó la plantación simbólica de un árbol para conmemorar la “continua inversión en la región y su compromiso con el crecimiento sostenible”, informaron en un comunicado de prensa.

La empresa de tecnología abrió la nueva sede para 300 empleados en Peoria, Illinois Komatsu

“Desde nuestro trabajo en transporte con propulsión eléctrica hasta tecnologías que apoyan la minería de bajas emisiones, este sitio representa nuestro compromiso de crear valor junto con nuestros clientes, empleados y la comunidad para las generaciones venideras”, destacó Dan Funcannon, Vicepresidente Sénior de Transporte de Superficie de Komatsu.

Según el anuncio, el recinto está diseñado para la eficiencia operativa y la responsabilidad medioambiental. “Las nuevas instalaciones respaldan los objetivos de sostenibilidad más amplios de Komatsu, al tiempo que crean un lugar de trabajo moderno y colaborativo para empleados y visitantes”, aseguraron desde la compañía.

La nueva sede en Illinois de la empresa de tecnología

Junto con los objetivos ambientales y de sostenibilidad, la compañía resaltó que las nuevas instalaciones en Peoria tienen los siguientes propósitos:

Crear un entorno diseñado específicamente para que equipos multifuncionales apoyen el desarrollo de tecnologías mineras de próxima generación y fortalezcan la relación con los clientes.

de próxima generación y fortalezcan la relación con los clientes. Ofrecer a los visitantes un espacio exclusivo para experimentar las capacidades de Komatsu, la innovación de sus productos y su papel en el apoyo al futuro de la minería a través de un Centro de Experiencia del Cliente inmersivo.

a través de un Centro de Experiencia del Cliente inmersivo. Apoyar operaciones más sostenibles mediante créditos de energía renovable para compensar el 100% de la electricidad comprada, un sistema de recolección de agua de lluvia que reduce el consumo de agua para riego y una instalación solar de aproximadamente 100 kilovatios que se espera produzca alrededor de 120 mil kWh al año.

La empresa de tecnología que abrió una nueva sede en Illinois

Vacantes activas de Komatsu en Peoria, Illinois

En su trabajo diario, Komatsu desarrolla y suministra tecnologías, equipos y servicios para los mercados de la construcción, minería, montacargas, industria y silvicultura. No obstante, la empresa también ofrece vacantes de trabajo para puestos en otros sectores, más allá de la fabricación de elementos tecnológicos.

Los puestos de trabajo disponibles en la nueva empresa de tecnología van desde empleados de transporte hasta ingenieros y electricistas Komatsu

De acuerdo con las publicaciones en su sitio web oficial, existen ofertas de empleo disponibles en Peoria para los siguientes puestos: