Trabajo en Illinois: la empresa de tecnología que abre una nueva sede para 300 empleados
La compañía mantiene búsquedas activas en la ciudad, aunque la apertura del nuevo edificio no implica por sí misma la creación de puestos adicionales
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La semana pasada, Komatsu, fabricante de maquinaria y tecnología para las industrias de la construcción y la minería, inauguró una nueva sede en Illinois que servirá a cerca de 300 empleados actuales. Las instalaciones funcionarán como casa central para varias de sus operaciones, mientras la compañía mantiene búsquedas laborales activas en Peoria.
La empresa de tecnología que abre una nueva sede en Illinois para 300 empleados
El 11 de junio, Komatsu celebró la inauguración de su nuevo edificio de oficinas y Centro de Experiencia del Cliente en Peoria, Illinois. El evento incluyó la plantación simbólica de un árbol para conmemorar la “continua inversión en la región y su compromiso con el crecimiento sostenible”, informaron en un comunicado de prensa.
“Desde nuestro trabajo en transporte con propulsión eléctrica hasta tecnologías que apoyan la minería de bajas emisiones, este sitio representa nuestro compromiso de crear valor junto con nuestros clientes, empleados y la comunidad para las generaciones venideras”, destacó Dan Funcannon, Vicepresidente Sénior de Transporte de Superficie de Komatsu.
Según el anuncio, el recinto está diseñado para la eficiencia operativa y la responsabilidad medioambiental. “Las nuevas instalaciones respaldan los objetivos de sostenibilidad más amplios de Komatsu, al tiempo que crean un lugar de trabajo moderno y colaborativo para empleados y visitantes”, aseguraron desde la compañía.
La nueva sede en Illinois de la empresa de tecnología
Junto con los objetivos ambientales y de sostenibilidad, la compañía resaltó que las nuevas instalaciones en Peoria tienen los siguientes propósitos:
- Crear un entorno diseñado específicamente para que equipos multifuncionales apoyen el desarrollo de tecnologías mineras de próxima generación y fortalezcan la relación con los clientes.
- Ofrecer a los visitantes un espacio exclusivo para experimentar las capacidades de Komatsu, la innovación de sus productos y su papel en el apoyo al futuro de la minería a través de un Centro de Experiencia del Cliente inmersivo.
- Apoyar operaciones más sostenibles mediante créditos de energía renovable para compensar el 100% de la electricidad comprada, un sistema de recolección de agua de lluvia que reduce el consumo de agua para riego y una instalación solar de aproximadamente 100 kilovatios que se espera produzca alrededor de 120 mil kWh al año.
Vacantes activas de Komatsu en Peoria, Illinois
En su trabajo diario, Komatsu desarrolla y suministra tecnologías, equipos y servicios para los mercados de la construcción, minería, montacargas, industria y silvicultura. No obstante, la empresa también ofrece vacantes de trabajo para puestos en otros sectores, más allá de la fabricación de elementos tecnológicos.
De acuerdo con las publicaciones en su sitio web oficial, existen ofertas de empleo disponibles en Peoria para los siguientes puestos:
- Trabajador de servicios de transporte: puesto presencial, se dará preferencia a quienes cumplan los requisitos de experiencia.
- Ingeniero de calidad de proveedores: modalidad presencial, es importante cumplir con las condiciones de experiencia y estudios.
- Tercer turno - Electricista de mantenimiento: puesto presencial, se dará preferencia a quienes cumplan los requisitos de experiencia.
- Gerente de Desarrollo de Negocios: presencial, es necesario cumplir con las condiciones de experiencia y estudios.
- Ensamblador mecánico - Segundo turno: modalidad presencial, se considerará a quienes cumplan los requisitos de experiencia.
- Coordinador de producción: puesto presencial, es importante contar con experiencia previa y títulos requeridos.
- Ingeniero sénior de sistemas eléctricos - Sistemas de propulsión y energía:
- modalidad presencial, es importante cumplir con las condiciones de experiencia y estudios.
- Gerente de Contabilidad: presencial, es necesario cumplir con las condiciones de experiencia y estudios.
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