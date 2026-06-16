Noticias en Chicago, hoy: la ilusión de migrantes y vendedores de La Villita por el Mundial 2026

El jueves 11 de junio comenzó el Mundial 2026 y a medida que transcurre la competencia la expectativa crece en La Villita, uno de los principales centros de la comunidad latina en Chicago. Aunque Illinois no es sede oficial, en este sector de la ciudad la celebración futbolera comenzó antes del primer partido con comercios decorados con símbolos de distintas selecciones y una mayor demanda de artículos relacionados con el torneo.

Mundial 2026 en La Villita: comerciantes proyectan más ventas en la Calle 26

La Calle 26 concentra gran parte de esta actividad. Tiendas de ropa deportiva, locales de accesorios y vendedores ambulantes reportan un incremento en las consultas de clientes interesados en camisetas y productos vinculados a las selecciones participantes. Entre los artículos más buscados aparecen los relacionados con México.

Algunas cafeterías han reinventado su menú con bebidas temáticas de países como Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos y México Choose Chicago

El entusiasmo también se extiende a restaurantes, cafeterías y bares, que preparan actividades especiales para aprovechar el interés generado por la competencia internacional.

Representantes del sector comercial consideran que las cinco semanas de competencia podrían traducirse en una mayor circulación de consumidores. Según estimaciones compartidas por la Cámara de Comercio de La Villita a Telemundo Chicago, los negocios locales podrían registrar un incremento cercano al 20% en sus ventas durante el desarrollo del campeonato.

“Esta es una gran oportunidad para los negocios para poder recuperarse del año pasado y de los bajos en el comercio que hemos visto a causa de los operativos de ICE y también de las tarifas y de todo lo que ha subido en precios“, dijo Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Villita, durante una entrevista con Telemundo Chicago.

Para los habitantes de La Villita, el fútbol sigue siendo un motor de identidad y la esperanza de tener un repunte económico durante el Mundial 2026 Shutterstock

Restaurantes de La Villita preparan menús y transmisiones por el Mundial 2026

Los negocios gastronómicos también comenzaron a adaptar su oferta. Algunos establecimientos prepararon menús inspirados en países participantes con el objetivo de conectar la experiencia deportiva con propuestas culinarias temáticas.

“Tenemos bebidas relacionadas con Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos y México, y vamos a ir avanzando conforme avance también el Mundial”, dijo Iván Aguirre, dueño de una cafetería en La Villita.

Los bares y restaurantes de la zona organizan transmisiones de partidos y encuentros para aficionados. Estas actividades buscan convertir los locales en puntos de reunión para quienes deseen seguir la competencia junto a otros seguidores del fútbol.

“Desde hace tiempo estamos esperando estas fechas para que todo mejore”, señaló Karla Carrera, trabajadora de Jacarandas, en una entrevista con Telemundo Chicago.

El Mundial comenzó el 11 de junio y finalizará el 19 de julio Madison Higham - FIFA - FIFA

Por qué Chicago retiró su candidatura a sede del Mundial 2026 y qué exigía la FIFA

A diferencia de otras ciudades estadounidenses, Chicago no forma parte de las sedes oficiales del Mundial 2026. La decisión se relaciona con negociaciones desarrolladas años atrás entre las autoridades locales y la FIFA.

Según lo retomado por NBC Chicago, la administración encabezada por el entonces alcalde Rahm Emanuel rechazó las condiciones planteadas para albergar partidos del torneo. Entre las condiciones figuraba la posibilidad de que la FIFA exigiera la construcción de un techo sobre Soldier Field y compromisos financieros vinculados a la organización del evento.

“No iba a permitir que los contribuyentes de la ciudad de Chicago malgastaran su dinero”, dijo el entonces alcalde Rahm Emanuel, quien finalizó su administración en 2019. “Dieron por sentado que nosotros asumiríamos todo el riesgo y ellos se llevarían todo el beneficio. Les dije que se fueran al diablo”, señaló.

Según los argumentos expuestos en aquel momento, la ciudad debía asumir costos relacionados con seguridad, transporte y servicios operativos, mientras gran parte de los ingresos derivados del campeonato quedaban bajo control de la FIFA.