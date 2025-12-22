Avanza el ICE, pero los mexicanos se defienden: así es La Villita, el barrio latino que quedó semivacío por las redadas

Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, sintió en los últimos meses el impacto de las deportaciones impulsadas por la administración de Donald Trump. Uno de los puntos más golpeados fue La Villita, uno de los barrios latinos más emblemáticos de la ciudad, que hoy se ve semivacío por el miedo de sus residentes a ser detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La Villita, el barrio latino que se quedó “sin migrantes” en Chicago

Como parte de la primera fase de la campaña de deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), denominada Midway Blitz, se registraron más de 4200 arrestos en Chicago durante los últimos tres meses, de acuerdo con Reuters.

Residentes de La Villita protestan contra redadas del ICE (FB LaVillitaChicago)

Si bien el impacto se extendió a distintos puntos de la ciudad, La Villita fue uno de los principales focos de las redadas. Comerciantes del histórico mercado del barrio relataron al medio que, tras el incremento de las detenciones, perdieron hasta el 90% de su clientela, ya que muchos residentes optaron por permanecer en casa para evitar encuentros con agentes del ICE.

Los dueños de pequeños negocios señalaron que la caída en las ventas fue tan severa que, en noviembre, varios no lograron cubrir el pago de la renta. Un portavoz del DHS no respondió a las solicitudes de información sobre el impacto de las redadas en la economía local.

Antes de la presencia del ICE, La Villita ya había dejado de recibir turistas. Las detenciones y deportaciones de decenas de vecinos, así como el ocultamiento de otros residentes, transformaron de forma drástica la dinámica cotidiana del barrio.

Cómo es La Villita, el lugar que “se quedó sin personas”

La Villita, también conocida como Little Village, se localiza al suroeste de Chicago y colinda con el área comunitaria de South Lawndale. En 1869, la ciudad anexó este territorio, que originalmente formaba parte del municipio de Cicero, según datos de Enlace Chicago.

Tras el gran incendio de 1871, empresarios como Alden C. Millard y Edwin J. Decker impulsaron el desarrollo de un vecindario residencial de clase alta, habitado en su mayoría por población anglosajona, con casas, parques, iglesias y un hotel. Con el paso de los años, la zona evolucionó hasta convertirse en el barrio que hoy se conoce como La Villita.

La expansión del campus de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) provocó el desplazamiento de comunidades mexicanas de Pilsen, muchas de las cuales se asentaron en Little Village.

Para 1980, los latinos representaban el 47% de la población del barrio, con los mexicanos como el grupo predominante.

En 1991 se instaló el icónico arco de bienvenida con la leyenda “Bienvenidos a La Villita” donado por el gobierno mexicano.

Actualmente, el barrio es reconocido por su amplia oferta de negocios locales, en su mayoría propiedad de inmigrantes, donde se venden alimentos tradicionales, vestidos para quinceañeras, piñatas y artículos para celebraciones.

Migrantes de La Villita se resisten y se unen para no ser deportados

Debido a la intensificación de las redadas, el Consejo Comunitario de La Villita, encabezado por Baltazar Enriquez, se organizó para cuidarse unos a otros en el lugar e implementar una especie de patrullas para advertir la presencia de agentes del ICE por la zona, de acuerdo con Reuters.

Redadas en La Villita han provocado el miedo entre los habitantes (FB LaVillitaChicago)

Los residentes utilizan silbatos de plástico y los hacen sonar cuando ven algo sospechoso: de esa manera advierten que deben esconderse. De igual manera, utilizan grupos de WhatsApp, Facebook y Signal para coordinarse y evitar más deportaciones.