La táctica del ICE contra migrantes que persiste en Chicago pese a estar prohibida por ley

El temor entre la comunidad inmigrante volvió a crecer en Chicago tras las denuncias sobre arrestos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los alrededores de tribunales estatales. Aunque Illinois aprobó una ley para impedir este tipo de detenciones civiles migratorias, la Coalición de Refugiados e Inmigrantes de Illinois (Icirr, por sus siglas en inglés) sostiene que los operativos continúan cuando las personas acuden a sus audiencias judiciales.

El ICE enfrenta denuncias por arrestos de migrantes cerca de tribunales de Chicago

La advertencia fue realizada por la Icirr, que asegura haber documentado un aumento de este tipo de intervenciones en distintas cortes del área de Chicago. “Lo que hemos confirmado es que están llegando a los tribunales de los condados. Están llegando a arrestar a la gente también”, afirmó Judith Palma, portavoz de la organización, en declaraciones difundidas por Univisión.

Según explicó la activista, las detenciones suelen producirse durante las primeras horas de la mañana, cuando existe menor circulación de personas alrededor de los edificios judiciales y resulta más difícil identificar la presencia de agentes migratorios.

“Las tácticas se ven diferentes”, sostuvo Palma al señalar que ya no se observan grandes despliegues de oficiales como en operativos anteriores, sino acciones más focalizadas dirigidas contra personas específicas.

La ley de Illinois que limita arrestos civiles migratorios en tribunales estatales

Las denuncias cobran relevancia porque Illinois aprobó la ley HB 1312, una legislación firmada por el gobernador JB Pritzker en diciembre de 2025. La norma prohíbe los arrestos civiles de inmigración dentro de los tribunales estatales y en sus inmediaciones. El objetivo es garantizar que víctimas, testigos y personas citadas por la Justicia puedan asistir a las audiencias sin temor a ser detenidas por autoridades migratorias.

El temor entre la comunidad inmigrante volvió a crecer en Chicago tras las denuncias sobre arrestos realizados por agentes del ICE (AP foto/Erin Hooley) Erin Hooley - AP

De acuerdo con Chicago Sun Times, la legislación también habilita demandas civiles cuando se aleguen violaciones de derechos constitucionales vinculadas con este tipo de procedimientos.

Sin embargo, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó posteriormente una demanda contra Illinois al considerar que un estado no puede limitar las facultades del gobierno federal para aplicar las leyes migratorias. Mientras ese litigio continúa en los tribunales, organizaciones de defensa de inmigrantes sostienen que los arrestos no se detuvieron.

Pese a la existencia de la legislación estatal, funcionarios del condado de Cook y grupos comunitarios aseguran que agentes migratorios continuaron realizando procedimientos en distintos edificios judiciales durante los últimos meses.

Organizaciones de Chicago alertan por el impacto de los arrestos del ICE en audiencias judiciales

Las organizaciones también sostienen que el aumento de estas detenciones coincide con una mayor actividad de ICE en Chicago. De acuerdo con testimonios recogidos por Univision, los agentes habrían recibido instrucciones para mantener operaciones durante los siete días de la semana y priorizar acciones dirigidas contra personas específicas en lugar de grandes redadas públicas.

La estrategia de audiencias en cortes de inmigración en Illinois que sería ilegal Shutterstock / ICE

Frente a este escenario, distintas redes comunitarias comenzaron a coordinar voluntarios para monitorear los alrededores de los tribunales, documentar posibles arrestos y brindar asistencia a familiares y abogados de las personas detenidas. Además, los grupos de defensa de inmigrantes advierten que estas acciones pueden generar un efecto disuasorio sobre quienes deben comparecer ante la Justicia.