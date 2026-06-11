Persecución del ICE en Chicago: un choque y un migrante polaco detenido por situación irregular y antecedentes criminales
El incidente ocurrió en Dunning, al noroeste de Chicago; el ciudadano polaco fue arrestado
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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) protagonizaron una persecución que terminó en choque en el barrio de Dunning, al noroeste de Chicago. El incidente ocurrió el martes 9 de junio por la mañana y culminó con la detención de un ciudadano polaco que, según las autoridades, se encontraba en situación migratoria irregular.
Detalles de la persecución del ICE en Chicago y la detención en Dunning
Según detalló CBS News, el incidente ocurrió alrededor de las 11 hs, hora local, en la cuadra 3800 de North Olcott Avenue. Diversos testigos indicaron que vieron pasar varias camionetas negras que perseguían a un auto rojo dañado, con sirenas y luces de emergencia, según los testimonios citados.
De acuerdo con un vecino de Dunning, en declaraciones para Block Club Chicago, una de las camionetas impactó la parte trasera del vehículo en una intersección. Tras el choque, el conductor perdió el control del auto, subió a la acera y se estrelló directamente contra un árbol.
El hombre salió del vehículo rápidamente tras el impacto e intentó escapar a pie antes de ser detenido por los oficiales. Parte de la persecución fue capturada por una cámara de vigilancia del barrio.
La detención de Konrad Wojciech Darlak por parte del ICE en Chicago
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) identificó al detenido como Konrad Wojciech Darlak, un ciudadano polaco que, según la agencia, se encontraba en Estados Unidos sin autorización migratoria y tenía antecedentes criminales.
De acuerdo con los testigos citados por el medio local, el hombre no opuso resistencia durante el arresto, pese a haber intentado escapar en primera instancia. Un portavoz del DHS afirmó que los agentes utilizaron “la mínima fuerza necesaria” para efectuar la detención. Tras el operativo, Darlak fue trasladado en un vehículo federal.
Por qué ICE realizó el operativo en Chicago
El DHS informó que el operativo en Dunning buscaba detener a una persona considerada prioritaria por su historial criminal. Konrad Wojciech Darlak tenía antecedentes por delitos relacionados con drogas, obstrucción a la justicia, violencia doméstica, robo en tiendas y resistencia a la policía.
Sin embargo, Block Club Chicago señaló que no pudo encontrar registros judiciales con ese nombre en el portal del Tribunal del Condado de Cook al momento de su reporte. A pesar de ello, el DHS sostuvo que el hombre era un objetivo prioritario por razones de seguridad pública.
El rol de la policía de Chicago en el operativo del ICE
Los oficiales del Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés) llegaron al lugar de los hechos unos 20 minutos después de la persecución y cerraron la calle Olcott con patrulleros. ABC7 Chicago informó que los agentes locales dialogaron con los oficiales del ICE.
El CPD aclaró que no participó en la persecución del auto rojo y evitó dar más detalles sobre el incidente. El vehículo sufrió daños graves en la parte delantera y fue retirado por una grúa alrededor de las 13 hs. Los agentes federales permanecieron un tiempo en la zona antes de retirarse del vecindario.
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