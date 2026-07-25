Oficial y confirmado: qué límites impone la nueva ley de Illinois sobre el uso de la IA en las escuelas

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó el 10 de julio una ley que limita el uso de inteligencia artificial (IA) en las evaluaciones del desempeño docente. Desde el 1º de enero de 2027, los evaluadores no podrán usar estas herramientas para asignar puntajes o calificaciones ni para realizar tareas que requieran criterio profesional, aunque sí podrán emplearlas como apoyo administrativo.

Cómo funciona la nueva ley de Illinois que limita el uso de la inteligencia artificial en las escuelas para docentes y administradores

El Proyecto de Ley del Senado 2909 fue aprobado recientemente por la Asamblea General de Illinois y firmado por Pritzker, tras lo que se convirtió en legislación. La medida establece regulaciones estrictas sobre el uso de la IA en las evaluaciones de los docentes dentro del Código Escolar del estado.

La nueva ley de Illinois prohíbe a los evaluadores utilizar inteligencia artificial para calificar a un docente Freepik

En el caso de los profesionales, la disposición prohíbe explícitamente que un evaluador utilice cualquier herramienta de IA para asignar puntajes numéricos o calificaciones cualitativas en los componentes de la evaluación de un docente. La restricción se extiende a cualquier tarea de evaluación que requiera el uso del juicio profesional.

Asimismo, los docentes tendrán prohibido emplear esta tecnología para generar evidencia de su práctica profesional que vaya a ser utilizada por el responsable de la evaluación para calificar su desempeño.

Qué podrán hacer los administradores con la IA en las escuelas ante la nueva ley de Illinois

Si bien la normativa introduce nuevas prohibiciones para los profesionales dentro del ámbito educativo, también contempla excepciones para ciertas actividades. Con su entrada en vigor, tanto los evaluadores como los maestros tienen permitido el uso de la IA como apoyo exclusivamente en tareas de carácter administrativo.

El concepto de tareas administrativas no está definido en el texto legal, pero las autoridades las definen como la contraparte de aquellas que requieren juicio profesional, como asignar puntajes numéricos o calificaciones cualitativas a un docente.

En Illinois, la nueva ley permite el uso de la IA en tareas estrictamente administrativas Freepik

Sin embargo, esta excepción está sujeta a condiciones que deben ser cumplidas por los actores involucrados. En caso de que un maestro o docente utilice una herramienta de inteligencia artificial dentro de los parámetros permitidos, tiene la obligación de revelar el nombre y el propósito específico al evaluador encargado.

Cuándo entrará en vigor la ley de Illinois que regula el uso de la IA en las escuelas

La legislación fue impulsada principalmente por el senador Christopher Belt en el Senado y la representante Mary Beth Canty en la Cámara de Representantes, y contó con un amplio apoyo en ambas cámaras.

“Creo que nuestros profesores deben ser evaluados en función de observaciones reales y criterio profesional, no mediante software de inteligencia artificial”, declaró Belt en un comunicado. “Nuestros educadores merecen un proceso de evaluación transparente y justo que refleje su trabajo real en el aula y proteja su privacidad”, concluyó.

Por su parte, Beth Canty expresó, citada por Capitol News: “Estoy a favor de explorar la IA como herramienta para la organización básica y la simplificación de aspectos sencillos del trabajo moderno, pero esta tecnología no es capaz de llevar a cabo eficazmente tareas tan complejas que requieren criterio”.

Luego de su aprobación en ambas cámaras y tras obtener la firma de Pritzker el pasado 10 de julio, la Ley Pública 104-0565 entrará en vigor oficialmente el 1° de enero de 2027.

El gobernador firmó la ley junto con otros 30 nuevos proyectos, que entrarán en vigor según las fechas establecidas en cada uno. Además, según la disposición legal, Illinois se convertirá en el primer estado del país en exigir auditorías externas de los sistemas de IA a partir de 2027.