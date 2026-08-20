Oficial y confirmado: todas las leyes firmadas en Illinois que cambiarán la vida de miles de familias en unos meses

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, promulgó 75 nuevas leyes que modifican normas laborales, educativas, ambientales y de salud. Entre la legislación aprobada, también se imponen restricciones para futuras instalaciones federales de detención de inmigrantes.

Pritzker lleva más de 350 leyes firmadas en Illinois durante 2026

De acuerdo con Capitol News Illinois, las medidas fueron firmadas el 7 de agosto y llevaron a más de 350 la cantidad de proyectos aprobados por la Asamblea General que Pritzker convirtió en ley durante 2026.

El nuevo acuerdo en Illinois incuye días de licencia pagada por enfermedad o emergencias familiares para conductores de Uber y Lyft Fotomontaje generado con IA (AP)

Antes de la fecha señalada, el funcionario tenía alrededor de 20 proyectos pendientes de consideración, los cuales abarcaban diferentes temáticas a considerar.

Los conductores de Uber y Lyft podrán sindicalizarse en Illinois

La HB 5090 permite que los conductores de servicios de viajes compartidos negocien colectivamente, formen sindicatos y elijan representantes. La ley entró en vigor con la firma de Pritzker.

Para iniciar el proceso de organización, los conductores deberán reunir firmas equivalentes al 10% de los trabajadores activos. Para obtener la certificación como sindicato, deberán alcanzar el respaldo del 30%.

La normativa también establece un cargo de 4 centavos por viaje para empresas como Uber y Lyft, destinado a cubrir los costos de implementación y financiar un programa de subvenciones para trabajadores. La medida alcanza a más de 100.000 conductores.

Cambian los requisitos para conseguir trabajo en Illinois

La HB 4758 impide que los empleadores exijan una licencia de conducir como condición para acceder a un empleo cuando manejar no sea una función esencial del puesto.

Si conducir forma parte de las tareas necesarias, el empleador o la agencia de empleo deberá explicar en el aviso laboral por qué se requiere la licencia. La ley entrará en vigor el 1° de enero de 2027.

JB Pritzker anunció la creación de nuevos puestos de trabajo en Illinois

Pritzker aprobó nuevas reglas para estudiantes de universidades públicas

La HB 4304, denominada Higher Education Student Support and Academic Freedom Act, establece nuevas garantías para los estudiantes de universidades y colegios públicos de Illinois.

La ley de Illinois aprobada por Pritzker protege derechos vinculados con la libertad de expresión, reunión y prensa y establece medidas frente a la discriminación Freepik

La norma protege derechos vinculados con la libertad de expresión, reunión y prensa y establece medidas frente a la discriminación, el acoso, la intimidación y las represalias. También contempla adaptaciones para estudiantes con discapacidades.

Por otro lado, las instituciones deberán publicar información clara y actualizada sobre cursos, carreras, transferencia de créditos y requisitos de graduación. Además, deberán evaluar el desempeño académico de acuerdo con criterios previamente publicados.

Cambia el requisito de idioma extranjero en escuelas de Illinois

Los estudiantes que ingresen a la escuela secundaria en 2028 ya no tendrán necesariamente que completar dos años de idioma extranjero para graduarse. La SB 3070 permitirá elegir entre esta opción o dos años de un curso aprobado de educación técnica y profesional.

La modificación responde, entre otros factores, a la falta de docentes de idiomas extranjeros en el Estado de la Pradera.

Illinois limita la construcción de nuevos centros de detención migratoria

La HB 5024 establece restricciones para futuras instalaciones federales de detención de inmigrantes. La norma impide que se construyan a menos de 1500 pies, unos 457 metros, de viviendas, escuelas, guarderías, parques, reservas naturales, cementerios o lugares de culto.

A partir de los disturbios en Broadview, la ley de Illinois impuso una distancia obligatoria de escuelas y otros sitios protegidos para nuevas instalaciones federales Adam Gray - FR172090 AP

La legislación surgió después de los enfrentamientos registrados en 2025 alrededor del centro de procesamiento de inmigrantes de Broadview, en los suburbios de Chicago.

La restricción no alcanza a este establecimiento ni a otras instalaciones que ya sean propiedad o estén alquiladas por el gobierno federal. La ley entró en vigor de manera inmediata.

Illinois modifica las reglas del programa de medicamentos 340B

Dos leyes incorporan nuevas disposiciones estatales sobre el 340B Drug Pricing Program, un programa federal que permite a determinados centros de salud y hospitales acceder a medicamentos con descuentos.

La HB 2371 prohíbe que los fabricantes de medicamentos impongan determinadas restricciones a la adquisición de productos con descuento por parte de los proveedores incluidos en el programa y sus farmacias contratadas.

La HB 4327, por su parte, ordena al Departamento de Seguros de Illinois realizar un estudio sobre el impacto del programa en la atención médica, Medicaid y el seguro colectivo de los empleados estatales. El análisis también deberá determinar cuánto dinero obtienen hospitales y clínicas al vender medicamentos adquiridos mediante los descuentos del programa.

Illinois incorpora nuevas reglas contra la contaminación

La HB 4418 ordena a la Agencia de Protección Ambiental de Illinois desarrollar un plan para clasificar los gránulos de plástico como contaminantes dentro de determinadas regulaciones de aguas pluviales.

La medida convertiría a Illinois en el primer estado de la región de los Grandes Lagos en establecer esa clasificación. La agencia tendrá un año desde el 1° de enero de 2027, fecha prevista para la entrada en vigor de la ley, para implementar los requisitos correspondientes.

Los gránulos de plástico son utilizados como materia prima para fabricar productos y pueden llegar a cursos de agua a raíz de derrames. La nueva normativa apunta a incorporar su control dentro de los permisos del sistema estatal de prevención de contaminación por aguas pluviales.

Nuevos límites para la iluminación exterior en Illinois

La SB 3037 establece que la Junta de Desarrollo de Capital de Illinois deberá crear, para diciembre de 2029, un código energético con requisitos para la iluminación exterior en municipios que adopten normas ampliadas.

La HB 5474 también establece límites para determinadas luminarias exteriores adquiridas con fondos estatales. Las luces compradas antes de 2032 no podrán superar los 2700 kelvin y, desde el 30 de junio de 2032, el límite será de 2200 kelvin.