Pritzker firma una nueva ley para conductores de Uber y Lyft en Illinois: qué podrán negociar con las aplicaciones

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó una legislación que otorga derechos de negociación colectiva a más de 100 mil conductores de vehículos compartidos. Esta normativa implica un cambio importante en las condiciones de trabajo dentro de la economía de plataformas digitales, como Uber y Lyft.

Qué podrán negociar los conductores de Uber y Lyft bajo la nueva ley de Illinois

Pritzker firmó la Ley de Relaciones Laborales de Conductores de Redes de Transporte el 7 de agosto de 2026, que entró en vigor de inmediato. Esta legislación establece un marco estatal definitivo que permite a los trabajadores de plataformas digitales agruparse en organizaciones laborales.

Illinois ahora permite que los conductores de Uber y Lyft sean sindicalizados AP / Unsplash

Según el texto legal de la medida, la nueva normativa faculta a los representantes de los conductores para negociar de manera directa con las empresas de transporte. Entre las materias que deberán abordarse en la negociación se encuentran:

Compensación económica y tarifas base por cada viaje realizado.

Beneficios y coberturas por accidentes o lesiones laborales.

Medidas y protocolos de seguridad para los conductores.

Licencia pagada por enfermedad o emergencias familiares.

Procedimientos y apelaciones vinculados con la desactivación de cuentas.

Otras condiciones de trabajo que afecten directamente su sustento.

Los promotores de la iniciativa celebraron esta legislación como un triunfo histórico para el sector laboral de la región. El proyecto de ley recibió un fuerte apoyo por parte de la unión de conductores y diversos activistas sindicales.

Uber y Lyft en Illinois: qué cambia con la negociación colectiva de los conductores

Las corporaciones como Uber y Lyft enfrentan ahora un escenario de regulación que transforma su modelo de negocio tradicional en el estado. Las empresas deberán reconocer a los representantes elegidos por los conductores para entablar las mesas de negociación obligatorias.

La ley obliga a negociar la compensación de los conductores, aunque las plataformas mantienen el control sobre sus precios y las políticas de desactivación. Asimismo, la ley prohíbe que las compañías trasladen los nuevos costos operativos directamente a las tarifas que pagan los usuarios finales.

Empresas como Uber y Lyft deberán cumplir con las nuevas regulaciones en Illinois Gene J. Puskar - AP

La medida busca un equilibrio entre el desarrollo de la innovación tecnológica y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. La administración estatal vigilará que las plataformas cumplan con las disposiciones de la nueva estructura legal.

Cuánto pagarán Uber y Lyft por viaje para financiar el nuevo sistema en Illinois

La ley crea el Fondo de Apoyo a los Trabajadores de Vehículos Compartidos bajo la administración directa de la Secretaría de Estado de Illinois. Este fondo cubrirá de forma exclusiva los costos de implementación de la normativa y las subvenciones para la representación de los conductores.

Para sostener este sistema, las empresas de transporte abonarán una tasa obligatoria de cuatro centavos por cada viaje realizado en el estado. La legislación prohíbe de manera explícita que las plataformas cobren este monto adicional a los pasajeros.

En un comunicado, el secretario de Estado, Alexi Giannoulias, manifestó su total respaldo a la expansión de los derechos laborales en este sector moderno. El proceso de debate legislativo duró varios años y requirió múltiples audiencias en el Capitolio estatal en Springfield.