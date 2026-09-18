Por las multas automáticas de Chicago, bloquear carriles de bicicletas y autobuses cuesta hasta US$250

Los conductores de Chicago acumularon casi 4,5 millones de dólares en multas captadas por cámaras por bloquear carriles de bicicletas, autobuses y zonas de carga desde noviembre de 2024. Ahora, el Concejo municipal analiza volver permanente y ampliar el programa piloto Smart Streets.

Las multas automáticas de Chicago por bloquear ciclovías y carriles de bus

Las cámaras emiten sanciones por siete infracciones.

Bloquear una ciclovía cuesta 250 dólares

Obstruir un carril de autobús, 90 dólares

Estacionar en una zona de carga, 140 dólares

Según publicó WTTW News, Chicago recaudó aproximadamente 2,6 millones de dólares y afirmó que la mayoría de los conductores multados no reincidió.

El plan piloto vence en diciembre. El concejal Daniel La Spata, presidente de la Comisión de Seguridad Peatonal y Tránsito, pidió instalar lectores de patentes y cámaras en más vehículos municipales y unidades de la Autoridad de Tránsito de Chicago, conocida como CTA, para aplicar la norma en toda la ciudad y generar las multas a los infractores.

Los vehículos de la ciudad de Chicago que realizan los registros para las multas deben estar debidamente identificados Captura de video

Dónde funciona Smart Streets y cómo crecería en Chicago

El plan piloto Smart Streets de Chicago tiene estas características:

Ocho vehículos municipales y seis autobuses de las líneas 20, 36 y 66 ya llevan cámaras

de las líneas 20, 36 y 66 Más de 50 autobuses de la CTA recibirían equipos antes de terminar septiembre

antes de terminar septiembre El área piloto llega desde Irving Park Road al norte hasta Archer Avenue y la calle 26 al sur, con Ashland Avenue al oeste y el lago Michigan al este

El programa fue autorizado por el Concejo en 2023 y comenzó a operar a fines de 2024.

Funcionarios municipales de Chicago informaron que la expansión fue gradual para reducir el riesgo de que los jueces anularan multas. También probarán cámaras instaladas en postes, una modalidad que todavía requiere detalles operativos.

El mapa oficial del plan piloto Smart Streets de Chicago

Los vehículos comerciales aparecen entre los infractores más frecuentes. Sean Wiedel, subcomisionado del Departamento de Transporte, señaló a WTTW News que algunas grandes empresas de reparto tratan la sanción como un costo de operación.

Esa situación alimenta el pedido de una red más amplia, aunque cualquier extensión deberá aprobarse y financiarse.

La posible cobertura en toda la ciudad aún no rige. Dependerá del presupuesto y de una renovación del programa.

La expansión enfrenta una decisión presupuestaria además del voto político. Equipar más autobuses y vehículos exige inversión, mantenimiento y un sistema capaz de revisar imágenes antes de sancionar.

Los concejales favorables sostienen que la experiencia inicial mejora la seguridad y modifica conductas. El monto recaudado muestra, al mismo tiempo, que miles de infracciones todavía se producen.

Lo que hay que saber

¿Qué programa de multas por cámaras está generando controversia en Chicago? Conductores de Chicago han acumulado casi 4,5 millones de dólares en multas captadas por cámaras desde noviembre de 2024 por bloquear carriles de bicicletas, autobuses y zonas de carga. El programa piloto Smart Streets analiza su expansión.

Conductores de Chicago han acumulado casi 4,5 millones de dólares en multas captadas por cámaras desde noviembre de 2024 por bloquear carriles de bicicletas, autobuses y zonas de carga. El programa piloto Smart Streets analiza su expansión. ¿Cuánto dinero han recaudado las multas por bloqueo de carriles en Chicago y cuáles son los costos de las infracciones? La ciudad recaudó aproximadamente 2,6 millones de dólares. Bloquear una ciclovía cuesta 250 dólares, obstruir un carril de autobús 90 dólares, y estacionar en zona de carga 140 dólares.

La ciudad recaudó aproximadamente 2,6 millones de dólares. Bloquear una ciclovía cuesta 250 dólares, obstruir un carril de autobús 90 dólares, y estacionar en zona de carga 140 dólares. ¿Dónde opera actualmente el programa Smart Streets y cómo se planea su expansión? Ocho vehículos municipales y seis autobuses ya llevan cámaras. El área piloto abarca desde Irving Park Road al norte hasta Archer Avenue y calle 26 al sur. Se planea equipar más de 50 autobuses antes de septiembre.

Ocho vehículos municipales y seis autobuses ya llevan cámaras. El área piloto abarca desde Irving Park Road al norte hasta Archer Avenue y calle 26 al sur. Se planea equipar más de 50 autobuses antes de septiembre. ¿Quiénes son los infractores más frecuentes y qué desafíos enfrenta la expansión del programa? Los vehículos comerciales son los infractores más frecuentes, viendo la sanción como costo de operación. La expansión enfrenta decisiones presupuestarias, voto político y la inversión en equipos y mantenimiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.