Trump vs. Carney: el primer ministro canadiense reaccionó a la orden que hace oficial el cambio de nombre del Lago Ontario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó cambiar oficialmente el nombre del Lago Ontario por “Lake America”, en una decisión sobre los Grandes Lagos que alcanza a un cuerpo de agua compartido con Canadá. El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió en defensa de la denominación histórica y su origen, muy anterior a la creación de los dos países.

Trump ordenó cambiar el nombre del Lago Ontario

La decisión quedó establecida en una orden ejecutiva firmada por Trump el 27 de agosto de 2026 bajo el título “Honoring the American History of the Great Lakes and Renaming Lake Ontario as Lake America”.

Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Lago Ontario por "Lake America" Truth Social de Trump

El documento sostiene que la medida forma parte de la política de su administración para reconocer las contribuciones del pueblo estadounidense y la herencia histórica del país mediante el cambio de denominación de grandes accidentes naturales.

Según el decreto firmado por Trump, EE.UU. es “el mayor protector de los Grandes Lagos”, incluido el Lago Ontario. El texto argumenta que, sin la seguridad y las inversiones proporcionadas, este sistema no estaría abierto al transporte marítimo, la recreación y otros usos responsables en la misma medida que en la actualidad.

El documento también destaca el papel de la Guardia Costera. De acuerdo con la orden, ese organismo proporciona nueve de los 11 buques rompehielos que operan en los Grandes Lagos y mantiene despejadas las rutas comerciales sin cobrar por ese servicio.

La administración Trump también sostiene que EE.UU. invirtió cerca de 4000 millones de dólares durante la última década para proteger el ecosistema de agua dulce de los Grandes Lagos, mientras que Canadá destinó mucho menos a iniciativas similares durante el mismo período. El presidente estadounidense sostuvo la necesidad del cambio de nombre para reconocer esos aportes.

Mark Carney defendió el nombre histórico del Lago Ontario

La respuesta de Carney llegó a través de una publicación en X difundida el mismo 27 de agosto. El primer ministro canadiense centró su reacción en el origen del nombre “Ontario” y en la antigüedad de esa denominación, en lugar de responder directamente a los argumentos económicos y estratégicos utilizados por Trump para justificar el cambio.

El mensaje de Carney sobre los orígenes del nombre del Lago Ontario Captura de pantalla

Carney explicó que el nombre Ontario deriva de la palabra wendat “Ontari’io” (en contexto, los wendat son un pueblo indígena norteamericano de habla iroquesa) cuyo significado, según señaló, está relacionado con la belleza y la dimensión del cuerpo de agua.

El primer ministro canadiense destacó además que la denominación tiene más de 400 años de antigüedad y que, por lo tanto, existe desde antes de la Confederación de Canadá y de la Declaración de Independencia de EE.UU.

Carney además vinculó la decisión estadounidense con una serie de transformaciones. En ese sentido, expresó: “Sabemos que EE.UU. está cambiando. Sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales y sus nombres geográficos también están cambiando”.

Finalmente, el primer ministro canadiense dejó explícita su posición sobre cómo debería denominarse el cuerpo de agua. “Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo Lago Ontario: antes, ahora y siempre”, escribió.

La orden de Trump sobre el Lago Ontario establece un plazo de 30 días

La orden ejecutiva firmada por Trump establece pasos para que el nuevo nombre sea incorporado a los registros oficiales estadounidenses. El secretario del Interior deberá actuar dentro de los 30 días posteriores a la firma, en coordinación con la Junta de Nombres Geográficos y de acuerdo con la legislación estadounidense aplicable.

La medida también ordena actualizar el Geographic Names Information System, conocido como GNIS, para reflejar la nueva denominación. El documento dispone que las referencias a “Lake Ontario” sean eliminadas de ese sistema, conforme a las leyes aplicables.

Además, la Junta de Nombres Geográficos deberá proporcionar orientación para que las referencias del gobierno federal estadounidense al lago sean modificadas. Esto incluye mapas de departamentos y agencias federales, contratos, documentos y comunicaciones oficiales.