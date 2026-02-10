El pedido de Trump que podría cambiar las elecciones en EE.UU. este 2026: “Mostrar los papeles”

El debate sobre cómo se vota en Estados Unidos abrió un nuevo capítulo con un mensaje reciente de Donald Trump sobre la eliminación casi total del voto por correo y el endurecimiento de los requisitos para registrarse y emitir sufragio. El planteo del presidente está respaldado por un proyecto impulsado por republicanos en el Congreso.

El pedido directo de Trump: eliminar el voto por correo

El mandatario volvió a utilizar su red Truth Social para instalar el tema. En su publicación, Trump sostuvo que las elecciones estadounidenses están “amañadas, robadas y convertidas en un hazmerreír a nivel mundial” y afirmó que, si no se corrigen, el país norteamericano podría dejar de existir tal como se lo conoce.

El proyecto, denominado oficialmente Safeguard American Voter Eligibility Act, busca modificar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 Freepick

En ese contexto, llamó a todos los republicanos a luchar por la llamada SAVE America Act, una iniciativa que, según su visión, permitiría “arreglar” el sistema electoral.

En su mensaje, Trump exigió que todos los votantes presenten identificación, que acrediten su ciudadanía estadounidense al momento de registrarse y que no se permita el voto por correo, salvo en casos puntuales como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes.

Qué es el SAVE America Act y qué propone

El proyecto al que hizo referencia Trump se denomina oficialmente Safeguard American Voter Eligibility Act, conocido por sus siglas como SAVE. Según explicó CBS News, se trata de una iniciativa republicana que busca modificar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 para imponer requisitos más estrictos en las elecciones federales.

El objetivo central del proyecto es exigir que se demuestre la ciudadanía estadounidense en persona al momento de registrarse para votar. Además, introduce la obligatoriedad de presentar una identificación con foto para emitir el voto, algo que no estaba contemplado en versiones anteriores de la iniciativa.

El planteamiento presidencial propone restringir el uso de boletas por correo exclusivamente a casos específicos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes justificados Gene J. Puskar - AP

Entre los documentos que se aceptarían para probar la ciudadanía se incluyen:

Una identificación que cumpla con la ley REAL ID y que indique que el titular es ciudadano.

Un pasaporte estadounidense.

Una credencial militar acompañada de un registro de servicio que demuestre nacimiento en Estados Unidos.

Una identificación oficial con foto emitida por el gobierno que indique el lugar de nacimiento en el país.

Otros documentos oficiales con foto, siempre que estén acompañados por un certificado de nacimiento o de naturalización.

El proyecto también establece que quienes envíen formularios de registro por correo deberán presentarse en persona para mostrar la documentación que acredite su ciudadanía, lo que, en la práctica, limitaría de manera significativa los mecanismos de inscripción a distancia.

El impacto sobre el voto por correo que tendría el proyecto de ley

Uno de los puntos del SAVE America Act es el tratamiento de las boletas enviadas por correo. La propuesta dispone que los votos ausentes que quedarían permitidos (enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes) deberán estar acompañados por una copia de una identificación con foto.

Una de las disposiciones del SAVE America Act es la obligatoriedad de adjuntar una copia de una identificación con foto junto con cada boleta de voto ausente enviada

Si la identificación enviada no indica explícitamente que la persona es ciudadana, el votante deberá adjuntar documentación adicional que pruebe su ciudadanía, salvo que el estado haya verificado previamente su estatus mediante listas oficiales enviadas al Departamento de Seguridad Nacional.

Para críticos de la iniciativa, este esquema introduce barreras logísticas difíciles de superar. Según consignó CBS News, Eliza Sweren-Becker, subdirectora del programa de Derechos Electorales del Brennan Center, describió la propuesta como una política de “mostrar los papeles” que, en la práctica, obligaría a la mayoría de los ciudadanos a contar con documentos como pasaportes o certificados de nacimiento para poder sufragar.