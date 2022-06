Un fan se le acercó a Federer en un restaurante y le mostró algo que lo dejó atónito: “¡Qué tipo tan humilde!”

Con 20 títulos de Grand Slam a lo largo de su trayectoria, Roger Federer ha dominado, junto a Novak Djokovic y Rafael Nadal la última década en el circuito de la ATP; sin embargo, el suizo es quien puede presumir una base de fanáticos más grande y quizás no solo en el tenis, sino en el deporte en general.

La imagen que ha construído, más allá de su talento en la cancha, es de un hombre carismático, elegante y con rectitud por su comportamiento ante los medios y entre los aficionados. Por eso, no es extraño que a su paso se encuentre con muestras de cariño tan impresionantes como un tatuaje hecho en su honor.

Roger Federer fue sorprendido por un fanático en un restaurante

En un restaurante pequeño, Federer, quien estaba acompañado por su esposa y varios amigos, fue sorprendido por un fanático que al verlo se levantó de su asiento: “Roger, tengo un tatuaje de ti, eres mi mayor inspiración y no esperaba encontrarte aquí”, dijo desde el otro lado del lugar mientras se dirigía hacia él para mostrarle el diseño. El tenista, un poco escéptico, sonrió y frotó el tatuaje para verificar que no se borraba al instante y le dijo: “¿Estás bromeando?”. El fanático tuvo la mejor experiencia cuando Roger lo abrazó frente a un público que celebró el encuentro.

Más tarde, Vinicius Carmona, como se llama el fan, publicó el momento en Twitter y hasta mostró el tatuaje: “El día que me tatué a Roger Federer estaba seguro de que algún día lo conocería y le mostraría que está bajo mi piel. A seguir soñando y trabajando, porque soñar nos hace dar lo mejor de nosotros y entonces todo es posible. La magia se hace realidad”. Además, dejó claro otro valor muy alabado del suizo: “¡Qué tipo tan humilde!”.

Se encontró con Federer en un restaurante y le mostró el tatuaje que se hizo en su honor. @carmona_vini - @carmona_vini

El video de Vinicius se hizo viral rápidamente y cientos de personas que comparten la admiración por el tenista suizo lo felicitaron: “Eres el hombre más afortunado del mundo. El GOAT te abrazó”, “vi el video un millón de veces. Es increíblemente bueno”, “qué historia tendrás para contarle a tus hijos. Felicidades por ese gran único momento en la vida y qué gran reacción de la leyenda”.

Roger Federer ha estado fuera de las canchas desde agosto de 2021, cuando una lesión en la rodilla derecha lo obligó a operarse por tercera vez tras su participación en Wimbledon, torneo que cerró con eliminación en cuartos de final frente a Hubert Hurkacz.

Aunque esperaba estar listo para jugar en el verano europeo, el regreso tuvo que extenderse para conseguir la recuperación completa: “De momento, nos concentramos en la forma física para que no haya sobrecarga (...) Me siguen preguntando ‘¿cómo va la cosa?’, puedo decir que todavía me va a llevar un tiempo”, declaró hace unas semanas. Federer podría regresar para el cierre del año en Londres o en Basilea, ya con 41 años de edad y casi 25 como jugador profesional activo, para seguir peleando por ganar un último título de Grand Slam antes de la despedida que será lamentada por millones alrededor del mundo.