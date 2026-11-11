Nvidia perdió US$430.000 millones en dos ruedas de bolsa por el escándalo que involucra a su CEO y una presunta espía

Nvidia perdió cerca de US$430.000 millones de valor de mercado en apenas dos ruedas bursátiles, en medio de un creciente escándalo por la relación de su CEO, Jensen Huang, con una empresaria china señalada como presunta espía de Beijing.

Las acciones de la compañía, líder mundial en chips para inteligencia artificial (IA), acumulan una caída del 9,5% desde que se conoció el caso, que ahora amenaza con convertirse en una crisis de gobierno corporativo y seguridad nacional en Estados Unidos.

La controversia se profundizó el martes, cuando surgieron nuevas acusaciones según las cuales la relación de Huang con Alice Huang habría facilitado el envío a China de chips de Nvidia por al menos US$7500 millones, pese a las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

Además, trascendió que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había informado previamente al presidente Donald Trump sobre el vínculo entre el ejecutivo y la empresaria.

Jensen Huang junto a Alice Huang

El escándalo provocó reacciones en el Congreso estadounidense. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió explicaciones al Gobierno y mayores restricciones a las exportaciones de chips a China, mientras que los directores independientes de Nvidia contrataron asesoramiento legal externo para investigar el caso.

Por su parte, el senador republicano Kevin Cramer, integrante del Comité Bancario del Senado, reclamó la renuncia de Huang.

“El potencial de extorsión es tan enorme que, tratándose de algo tan sensible como los chips de Nvidia, creo que tiene que irse”, declaró Cramer a Politico el martes por la noche.

Las acusaciones transformaron la conducta personal de Huang en un riesgo más amplio para Nvidia, al generar interrogantes sobre la conducción de una empresa que el ejecutivo dirige desde hace más de tres décadas y que se convirtió en el principal proveedor mundial de chips para IA.

Huang posee aproximadamente el 3,6% de Nvidia, aunque no controla la mayoría de los derechos de voto. Además, dirige una estructura organizativa inusualmente horizontal, en la que decenas de ejecutivos le reportan directamente.

El FBI investiga por separado si Huang, de 63 años, fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. El empresario reconoció ante sus empleados que le fue infiel a su esposa, aunque no ofreció detalles sobre la relación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó de “infundadas” las acusaciones de espionaje.

Según informó CNBC, Huang pidió disculpas a los principales ejecutivos de Nvidia durante una reunión privada el lunes, antes de retomar los asuntos de negocios. El martes volvió a mantener reuniones en la sede de la compañía.

Nvidia afirmó que su directorio no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales o información vinculada con la seguridad nacional estadounidense. También aseguró que Huang se comprometió a colaborar con la investigación interna.

Jensen Huang junto a Alice Huang

Para encabezar esa investigación, el directorio contrató a Joon Kim, socio del estudio Wachtell Lipton y exfiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, especializado en investigaciones internas y delitos de cuello blanco.

Antes de que estallara el escándalo, las acciones de Nvidia acumulaban una variación prácticamente nula en lo que iba del año. La compañía ya enfrentaba dudas entre los inversores sobre si las enormes inversiones en inteligencia artificial conseguirán generar retornos suficientes.

¿Qué sabía Trump y desde cuándo?

The New York Times informó el martes que Rubio había advertido a Trump en mayo, durante un vuelo del Air Force One rumbo a China, sobre información de inteligencia estadounidense que vinculaba a Huang con una mujer sospechada de espiar para Beijing.

Según el diario, que citó a personas familiarizadas con el asunto, esa fue al menos la segunda ocasión en siete meses en que Trump recibió información sobre el caso.

El lunes, el presidente estadounidense aseguró que había conversado con Huang y le había preguntado si sabía que la mujer era una espía. Según Trump, el CEO de Nvidia respondió que no tenía “absolutamente ninguna idea”, una explicación que el mandatario dijo creer.

Trump también afirmó que desconocía los presuntos vínculos de la empresaria con el espionaje chino cuando Huang lo acompañó en su viaje a China en mayo.

Un funcionario de la Casa Blanca cuestionó la información publicada por The New York Times y remitió a Reuters a las declaraciones que Trump había realizado el lunes.

Schumer sostuvo que el Congreso debe recibir una explicación completa sobre la defensa de Huang por parte del presidente y pidió acelerar la aprobación de nuevas restricciones a las exportaciones de chips estadounidenses a China.

“Se supone que debe proteger a Estados Unidos, no a China ni a sus amigos”, afirmó Schumer, quien acusó a Trump de no actuar frente al espionaje extranjero en la industria tecnológica estadounidense.

Megaspeed Internationa (Photo by Taryn NG / AFP) TARYN NG - AFP

Por otra parte, Axios informó el martes, citando fuentes, que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, recibió un memorando altamente clasificado que advertía sobre la relación entre el CEO de Nvidia y Alice Huang.

Reuters no pudo verificar inmediatamente esa información. Ni el Departamento de Comercio ni Nvidia respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas fuera del horario laboral.

Quién es Alice Huang y cómo habría facilitado el envío de chips a China

Alice Huang, también conocida como Huang Le, habría construido junto con su esposo y su hermana una red de empresas en China y Singapur para adquirir chips de Nvidia, según una investigación publicada por The Information.

De acuerdo con ese medio, cuando se frenaban los pedidos de procesadores alcanzados por las restricciones estadounidenses a las exportaciones, la empresaria recurría a sus vínculos con Nvidia para conseguir suministros.

Ese mecanismo habría permitido el ingreso a China de unos 240.000 chips H100, H200 y algunos A100, por un valor estimado de al menos US$7500 millones.

Parte de esos procesadores terminó en manos de gigantes tecnológicos chinos como Alibaba y Tencent, así como de laboratorios más pequeños dedicados a la inteligencia artificial.

La empresaria ocupó cargos jerárquicos en una firma de inversiones de Shanghái antes de convertirse en accionista controlante de Megaspeed International, una compañía de computación en la nube con sede en Singapur.

Megaspeed estaba vinculada con Century Litong, una empresa china que obtuvo en 2023 la categoría de socio preferencial de servicios en la nube de Nvidia, lo que le otorgaba acceso prioritario a los chips de la compañía.

Donald Trump Getty Images

Por separado, el Financial Times informó el martes que varias agencias del Gobierno estadounidense habían solicitado incluir a Megaspeed en una lista negra comercial de entidades vinculadas con China que, según las autoridades de Washington, representan riesgos para la seguridad nacional.

Sin embargo, el Departamento de Comercio estadounidense estaba demorando los esfuerzos para incorporar a la empresa a esa lista.

Según el periódico, el organismo había solicitado información adicional sobre algunas de las compañías evaluadas. No estaba claro si Megaspeed figuraba entre ellas, pero la demora había permitido que permaneciera fuera de la lista de restricciones.

El Departamento de Comercio y Nvidia no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters. Alibaba, Tencent, Megaspeed y Century Litong tampoco estuvieron disponibles inmediatamente para responder consultas fuera del horario laboral.