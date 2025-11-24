Juez desestima casos de Trump contra Comey y James por designación ilegal de fiscal

WASHINGTON (AP) — Un juez federal desestimó los casos penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general estatal de Nueva York Letitia James, concluyendo que la fiscal que presentó los cargos a instancias del presidente Donald Trump fue nombrada ilegalmente por el Departamento de Justicia.

Las resoluciones del juez federal de distrito Cameron McGowan Currie representan una sorprendente reprimenda a los esfuerzos del gobierno de Trump por atacar a sus oponentes políticos, así como a sus maniobras legales para instalar apresuradamente a una fiscal leal dispuesta a presentar los casos.

Con el fallo, Lindsey Halligan se convierte en la última persona en ser descalificada debido a la manera en que fue designada por el gobierno Trump para fungir como fiscal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.