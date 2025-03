Jugar frente a Messi fue un "honor" y una "presión", dice Djokovic

El tenista serbio Novak Djokovic agradeció la presencia de Lionel Messi este viernes en su partido de semifinales del Masters 1000 de Miami aunque admitió que le puso "un poco de presión" para lograr la victoria.

El astro argentino, actual estrella del Inter Miami de la liga de fútbol norteamericana (MLS), acudió con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos al Hard Rock Stadium para presenciar el partido de Djokovic.

El gigante balcánico derrotó por un rotundo 6-2 y 6-3 al búlgaro Grigor Dimitrov y avanzó a la final del domingo, en la que puede alzar el título número 100 de su legendaria carrera.

"Era la primera vez que jugaba frente a él (Messi). Yo le vi jugar unas cuantas veces", recordó 'Nole'. "Obviamente estoy encantado de que estuviera toda su familia".

Tras el partido, el serbio publicó unas fotografías que se tomó en el vestuario junto a Messi y el ex tenista argentino Juan Martín del Potro.

"Pasamos un rato hablando e intercambiamos regalos", dijo Djokovic sobre el encuentro.

"Es un enorme honor. Su impacto en el mundo del deporte en los últimos 20 años ha sido inmenso. Que me siga en directo me produce una gran alegría y emoción. Y también un poco de presión, para ser sincero", agregó con una sonrisa.

"Fue un momento muy emotivo para mí porque una cosa es que venga él y otra que venga toda su familia, sus hijos, su mujer. Como padre joven que soy, sé lo que eso significa", señaló. "Fue un momento maravilloso para mí, para este torneo y para el tenis en general".

Seis veces ganador en Miami, Djokovic enfrentará en la final del domingo al estadounidense Taylor Fritz o al checo Jakub Mensik.

"Desde que gané el (título) 99, que fue en los Juegos Olímpicos de París (2024), he jugado con la perspectiva de llegar a estos especiales 100", reconoció. "Estoy muy contento con la forma en que preparé y jugué este torneo. No he perdido ni un set. Es una gran oportunidad, a ver qué pasa dentro de dos días".

gbv/mel