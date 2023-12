escuchar

La casa de los famosos 4, la nueva temporada de este popular reality que se transmite a través de la cadena hispana Telemundo, ya tiene a cuatro participantes confirmados, entre ellos, Lupillo Rivera, quien se ha ganado el cariño del público con su música y escándalos. Con él, también se suman otros contendientes que estarán en esta emisión como lo son Gregorio Pernía, Thali García y Maripily Rivera.

Quién es Lupillo Rivera

Con la conducción de Jimena Gallego y, por primera vez, de Nacho Lozano, en sustitución de Héctor Sandarti, La Casa de los famosos 4 se estrena el próximo 23 de enero de 2024. Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, se volvió el primer confirmado para participar en este formato producido por Endemol Shine Boomdog.

“Mi gente, estoy feliz de anunciarles que voy a estar en la nueva temporada de La casa de los famosos y llego dispuesto a ponerle mucho picante a sus noches. Les aseguro que me verán como nunca antes”, comentó el famoso, quien estuvo relacionado sentimentalmente con la cantante Belinda.

Quién es Gregorio Pernía

Otro participante confirmado es el actor Gregorio Pernía, quien a sus 53 años goza del apoyo de casi ocho millones de seguidores en Instagram. Nacido Cúcuta, Colombia, una de sus actuaciones más recordadas fue en la serie Sin senos no hay paraíso, así como en el melodrama Ojo por ojo, al lado de Gaby Espino y Miguel Varoni. Actualmente, Pernía está casado con la colombiana Érika Farfán, con la que tiene dos hijos.

“Yo en mi cabeza voy por cuatro semanas porque que me parece muy soberbio decir me voy a ganar esto o voy hasta la final, entonces en mi cabeza voy por cuatro semanas y después si llego a la cuarta semana digo me voy por otra. Una a una. Cuatro y me voy de una en una”, dijo el actor en el programa Hoy Día.

Gregorio Pernía es otro concursante confirmado en la nueva temporada de La casa de los famosos @ gregoriopernia / Instagram

Quién es Thali García

Thali García, actriz de origen mexicano, se suma a la lista de participantes de La casa de los famosos 4. Con una trayectoria relativamente corta, la presentadora de 33 años aceptó la invitación de Telemundo para luchar por el primer lugar del reality. Antes, participó en el programa de Nickelodeon, 11:11: En mi cuadra nada cuadra, de 2013. Más tarde, actuó en la séptima temporada de la serie El señor de los cielos. Además, es mamá de dos niños y pareja de Felipe Aguilar Dulce.

Con un video, García compartió su emoción de formar parte de uno de los realities más famosos de los últimos años. “Y me quedé con muchas ganas de que el público pudiera conocer realmente a la persona y pues voy con esa disposición, voy con ese pensamiento y por supuesto vamos por el dinero”, comentó García en el programa Hoy Día.

Quién es Maripily Rivera

La modelo es conocida dentro del mundo de los realities de Telemundo y también participó en la competencia Sí se puede, en el programa Jam, de Telemundo Internacional, y en Famosas Vip; además de Guerreros y Mira quién baila. La famosa aceptó esta misión para dejar atrás su vida cotidiana y unirse a los confirmados, que son parte de las 23 personalidades que la cadena anunciará próximamente.

La próxima temporada de La casa de los famosos promete ser una montaña rusa de emociones. Todo será capturado por una red más grande de cámaras y micrófonos ocultos que funcionarán las 24 horas del día, los siete días de la semana.