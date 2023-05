La complicada situación que vive Raúl García a un mes del final de La casa de los famosos

escuchar

Raúl García, quien casi se consagra finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos, aseguró que no está en la mejor de las etapas a un mes de que el reality show terminó. Como era de esperarse, cuando Madison Anderson se llevó el premio, el resto de las celebridades volvió a su vida habitual. Sin embargo, en el caso del hombre, que se desempeña como jardinero, no ha sido tan sencillo. Según destacó, tiene fuertes crisis de ansiedad y no logra acoplarse al exterior.

García, uno de los miembros del público seleccionados para unirse al programa, admitió que le cuesta mucho acostumbrarse a la realidad, sobre todo en el ámbito social. Después de haber pasado varios meses encerrado en la mansión, su vida se tornó un poco complicada, de acuerdo con el último testimonio que dio a través de Instagram. “No he podido ajustarme al mundo, aun después de un mes siento como que no encajo en ninguna parte y compartir con mis seres queridos se me ha hecho difícil”, describió en un posteo.

Raúl García tenía una vida alejada de la fama antes de entrar a La casa de los famosos @touchoforchids/Instagram

Además de presentar complicaciones a la hora de socializar, también tiene un desajuste emocional que no ha podido controlar y que lo mantiene en constante angustia. “La risa se me convierte en tristezas y la ansiedad es más grande que nunca, pero como buen guerrero sigo luchando y me pongo como ejemplo para enseñar que no todo es color de rosa”, aseveró.

Por otro lado, agregó que permanece positivo y que espera que el panorama mejore con el pasar de los días: “Sé que muchos dirán que lo tengo todo y eso lo tengo muy presente, ya que mi todo es la gente que me ama, pero muchas veces las cosas emocionales son cosas que están fuera de nuestro control. Mañana será un día mejor y eso me emociona”.

La comunidad virtual que logró acumular durante su estadía en el reality no dudó en darle ánimos. Además, hubo gente que se identificó con su sentir: “Nosotros como televidentes también nos sentíamos desorientados y con un cierto vacío en el pecho”; “Debes buscar ayuda profesional, esos malestares que afectan tu salud mental no se van solos”; “Tú puedes, refúgiate en el amor que te rodea, el amor de tu pareja”; “No estás solo”; “Es muy normal después de haber pasado tanto tiempo encerrado”.

El paso de Raúl García por La casa de los famosos

Para llegar a la competencia de Telemundo, Raúl tuvo que atravesar una serie de pruebas. Hizo casting junto a otros fans del programa que deseaban ingresar y fue el público el que decidió quiénes se quedaban, entre ellos, García. Mientras estuvo dentro de la mansión, fue uno de los favoritos de la audiencia, dado que incluso lo salvaron de la expulsión en varias ocasiones.

Raúl García fue el último eliminado por sentencia de La casa de los famosos @telemundorealities/Instagram

En la última etapa se convirtió en uno de los finalistas, pero quedó eliminado y se llevó el sexto lugar del concurso. Sus propios compañeros, Pepe Gámez y José Rodríguez, pensaron que él sería el ganador.

LA NACION