Es latina, vive en Estados Unidos y brinda consejos para los que quieren comprar una casa: “Busca tu mismo”

Escuchar

A la hora de migrar a otro país, muchas personas tienen el objetivo de poder establecerse con la mayor comodidad posible. Sin embargo, son diversos los interrogantes que surgen: desde la mejor manera de aprender el idioma hasta cómo encontrar un trabajo, la lista de puntos a cumplir es extensa. Ante este escenario, una mujer latina que vive en Estados Unidos hizo hincapié en los pasos para cumplir el “sueño americano” y reveló cómo hizo para comprar una propiedad.

A través de un video, que compartió en su cuenta de TikTok, Yanet Atlanta se dirigió a sus seguidores y les reveló los diferentes pasos que hay que cumplir para lograr adquirir una vivienda en EE.UU.

Cómo comprar una casa en Estados Unidos: consejos y recomendaciones para ahorrar

“Si tu meta es comprar una casa en Estados Unidos, este video es para vos. Soy una persona común y corriente que hace un año compré mi primera propiedad. Cuando llegué, mi meta número uno era comprarme una casa. Finalmente, después de pasar por todo el proceso, esperar el tiempo, ahorrar y trabajar, lo logré”, comenzó en el clip que se volvió viral.

En ese sentido, puntualizó las cuestiones más esenciales de su propia experiencia: “Busca tu casa vos misma y no con los realtors (profesionales de bienes raíces que son miembros de la National Association of Realtors). Una vez que logré encontrarla, en el precio que me acomodaba y en la zona adecuada, llamé al realtor para hacer el trámite”.

Además, remarcó la importancia de hacer una inspección en el lugar que uno elija como hogar. “Cuando está todo correcto, necesitas que un inspector revise que todo está bien, que no esté nada roto en la casa. En mi caso, busqué mi inspector, me salió más económico y encontró que el aire acondicionado no funcionaba. Cambiarlo es muy caro, pero evité pagar de más”, sostuvo.

Por último, recomendó que el dinero para la compra en el día del cierre de la transacción debe estar en el banco. “Dio la casualidad que en un ataque de locura saqué el dinero y lo guardé en mi casa, pero le dije un mes antes a mi prestamista y pude juntar dinero. Ese dinero necesita ver un historial dentro de un lugar legal, no puedes sacarlo y volverlo a poner en el banco porque el día del cierre no te lo van a aceptar. Eso me pasó y por poco no firmo”, concluyó.

La mujer reveló los pasos más importantes a la hora de comprar una casa en Estados Unidos TikTok

Inmediatamente, la publicación trascendió en la plataforma virtual y recibió más de 200 mil visualizaciones. Tras varias consultas sobre el precio que pagó, Yanet aclaró en la caja de comentarios: “Pagué 225 mil dólares por la casa y la pienso liquidar mucho antes de los 30 años, por eso hago pagos extras”.

Requisitos para adquirir una casa en Estados Unidos

El medio WorldRemit aclaró que lo primero que hay que saber a la hora de comprar una casa en EE.UU. es que no se necesita ser un ciudadano estadounidense. “Ya seas residente permanente, no permanente o extranjero, si en este momento cuentas con la liquidez para adquirir un bien inmueble, nada podría detenerte para hacerlo”, detallaron.

En Estados Unidos casi todos, tienen por defrecho, la posibilidad de comprar una casa Pixabay

Algunos de los documentos que debes presentar, precisamente si se solicita una hipoteca en EE. UU., son:

Ingreso y estatus laboral : al solicitar un crédito hipotecario seguramente deberás comprobar estabilidad laboral y un ingreso.

: al solicitar un crédito hipotecario seguramente deberás comprobar estabilidad laboral y un ingreso. Historial crediticio : es importante contar con un historial debido a que, a mayor puntaje, la tasa de interés será mucho menor.

: es importante contar con un historial debido a que, a mayor puntaje, la tasa de interés será mucho menor. Liquidez inmediata: se debe contar con dinero para pagar un depósito o down payment. “Para quienes no son residentes, la cifra llega a dispararse bastante, esperando que se pague de golpe entre el 20 y el 50 por ciento del valor total de la propiedad”, aclaró el medio citado.

LA NACION