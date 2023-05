escuchar

Este martes, Elizabeth Holmes ingresó a prisión luego de que en noviembre del año pasado fuera declarada culpable por fraude electrónico y conspiración para engañar a inversores, mientras dirigía su extinta empresa de análisis de sangre Theranos. La mujer deberá permanecer 11 años en prisión y pagar US$452 millones a docenas de personas afectadas por sus delitos.

El equipo legal de Holmes intentó retrasar su ingreso a la cárcel en varias ocasiones, con la pretensión de permanecer en libertad bajo fianza mientras su equipo de defensores luchaba por anular su condena. No obstante, a principios de mayo un tribunal de apelaciones denegó su pedido y un juez le ordenó a la exempresaria que se entregara a la Oficina de Prisiones antes del 30 de mayo para comenzar con su condena. Así lo hizo el día de ayer, cuando llegó al penal federal para mujeres FPC Bryan, en Texas.

La ex directora general de Theranos, Elizabeth Holmes, fue condenada a 11 años de prisión en noviembre del año pasado

¿Quién es Elizabeth Holmes?

Holmes nació en Washington D.C. y actualmente tiene 39 años. Entró a la carrera de Química en la Stanford University, pero cuando estaba en segundo curso dejó la institución para fundar la empresa Real-Time Cures, que después se convirtió en Theranos, una compañía que prometía producir pruebas sanguíneas instantáneas. Según Holmes y su equipo, las personas sabrían qué enfermedades o afecciones padecían en cuestión de minutos y con tan solo unas gotas de sangre. Ahí fungió como directora general durante los 15 años que estuvo en funciones (de 2003 a 2018).

En 2015, la ahora convicta cobró gran popularidad por Theranos y algunos la llamaron “la Steve Jobs de la biotecnología”. Con apenas 31 años fue protagonista de diversos reportajes en medios como Forbes, Fortune, Inc, The New York Times, entre otros, que la describían como la mujer que revolucionaría el sector sanitario.

Elizabeth Holmes llegó a ser elegida por Forbes como una de las jóvenes promesas más importantes de la industria

Además, Holmes destacó por su habilidad como empresaria, ya que logró convertirse en multimillonaria a los 30 años. En ese entonces, su fortuna se calculaba en US$4500 millones y ocupaba el sexto puesto en la lista de los empresarios más ricos de Estados Unidos con menos de 40 años.

La exemprendedora no fue la primera persona en destacar dentro de su familia, dado que está ligada a antepasados oriundos de Hungría que tuvieron un desempeño notable en el mundo de la ciencia, el emprendimiento y la capacidad para obtener puestos influyentes. La mujer consiguió su primer millón de dólares gracias a Tim Draper, un inversor de capital riesgo y padre de una de sus amigas de la infancia, según El País. Posteriormente, se unieron otros destacados influyentes, como el expresidente Bill Clinton o los magnates Carlos Slim y Rupert Murdoch.

Elizabeth Holmes cerró la compañía Theranos en 2018 NurPhoto - NurPhoto

El discurso de la compañía, el marketing de sus supuestos avances científicos y tecnológicos, así como el éxito con los inversores y el pacto con una de las grandes farmacéuticas de EE.UU. fueron algunos de los factores que hicieron que Theranos se valuara en alrededor de US$9 millones, a tan solo un año de su fundación. Sin embargo, el éxito terminó cuando varios investigadores descubrieron que los análisis sanguíneos de esta compañía no cumplían con lo que prometían.

Theranos fue señalada por fraude a pacientes, inversores y médicos. Tras un largo proceso judicial, Holmes finalmente fue encontrada culpable en noviembre del año pasado, al igual que su exnovio y exdirector de operaciones de Theranos, Ramesh Balwani, quien ya cumple su condena en una cárcel de California.

