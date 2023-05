Los habitantes de La casa de los famosos participarán de un nuevo reality show

escuchar

Telemundo está por estrenar su nuevo reality show Los 50 y se dice que ya habrían comenzado las grabaciones. Si bien todavía no se tiene mucha información, los propios participantes han dado pistas sobre lo que se aproxima dentro de la cadena estadounidense. Algunos de los competidores ya estuvieron en temporadas pasadas de La casa de los famosos, así como en otros programas de la misma compañía.

A través de la cuenta de Instagram Telemundo Realities se publicó un adelanto de esta nueva contienda, que al parecer estará inspirada en series como El juego del calamar (2021). El reto consistirá en que 50 celebridades estarán encerradas en una casa exótica, en la que deberán cumplir con ciertos desafíos para no ser eliminadas.

“Un misterioso león y 50 famosos en un desafío nunca antes visto. Descubre por qué este juego es más de lo que parece. Los 50, pronto, por Telemundo. 50 habitantes son los elegidos para jugarse el todo por el todo en el nuevo desafío más audaz de la televisión hispana. Un riguroso juego que es más de lo que parece, donde un León y sus ayudantes estarán a cargo de poner a prueba sus valores, debilidades y fortalezas. ¿Estarán los famosos a la altura de las exigencias del León?”, anunció la señal de TV.

Este es el próximo reality show que se estrenará en Telemundo

Hasta el momento, no se tiene una fecha de estreno, pero se cree que será el programa que entre a reemplazar Top Chef VIP. De esta forma, una vez que termine la competencia culinaria, entraría al aire Los 50, que es la mecánica que Telemundo ha utilizado desde hace ya varios años: anunciar poco a poco un reality show nuevo cuando está por terminarse el que se encuentra vigente.

Los confirmados para Los 50 de Telemundo

Apenas hace una semana la firma anunció que estrenaría esta nueva producción, por lo que todavía falta tiempo para que informe quiénes serán los artistas que participarán. No obstante, algunos de ellos ya lo anunciaron en las plataformas digitales el pasado fin de semana, mientras se despedían de sus fans para las grabaciones.

La primera fue Dania Méndez, quien estuvo en La casa de los famosos 3. La modelo mexicana dijo a través de una transmisión en vivo en Instagram que estaba a punto de irse a las grabaciones de su nuevo trabajo. “Me encierro otra vez, entro a un proyecto que me emociona porque va a ser algo muy diferente en los reality shows”, destacó.

Sin embargo, no quiso dar más detalles del programa: “¿Dónde me voy a encerrar? Es algo que les va a encantar porque es algo muy diferente. No había habido otro proyecto igual en habla hispana, con eso les digo todo. No es que no quiera contarles, es que no puedo contarles muchas cosas. Yo tengo un contrato firmado donde no puedo dar más detalles”.

La eliminada de la semana siete de La casa de los famosos 3 fue Samira Jalil @telemundorealities/Instagram

Por otra parte, Samira Jalil, quien estuvo en la misma temporada de La casa de los famosos que Dania, también les dijo a sus seguidores que se aproximaba un nuevo proyecto para ella. “Espero contar con su apoyo, espero no decepcionarlos, saben que soy una mujer guerrera, una mujer genuina. Me encanta dejarme la piel en todas partes. Estoy feliz, emocionada. Quiero decirles que los voy a echar un montón de menos, estaré un poco incomunicada, espero que me manden buenas vibras”, comentó en Instagram.

LA NACION