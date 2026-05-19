Nueva York avanza con un impuesto a viviendas de más de US$5 millones: qué confirmó Mamdani

Este 17 de mayo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó la aplicación del primer impuesto a las segundas residencias de lujo en la historia de la ciudad. La medida establece una tasa de recaudación anual para los inmuebles con un valor superior a los cinco millones de dólares, cuyos propietarios no residan de forma permanente en dicho lugar.

Mamdani sobre el plan fiscal en Nueva York y la pobreza

Según una entrevista emitida este domingo en el programa Esta Semana de N+ Univision, la iniciativa busca recaudar un mínimo de US$500 millones al año para equilibrar las finanzas locales.

Ante las preguntas de los periodistas Enrique Acevedo e Ilia Calderón, el alcalde neoyorquino detalló la herencia financiera que recibió al asumir el cargo: “Cuando llegué al poder me encontré con un déficit fiscal de US$12 mil millones. Eso fue asombroso, incluso era más grande que el porcentaje registrado durante la Gran Recesión”.

El mandatario vinculó la necesidad de este cambio tributario con la realidad social. “Nueva York es la ciudad más rica del país, pero también la más cara, y uno de cada cuatro neoyorquinos vive en pobreza”, remarcó.

En la misma transmisión de televisión, el alcalde respondió de manera directa a las amenazas de empresarios como Ken Griffin, quienes advirtieron con trasladar corporaciones a Miami debido a la presión fiscal.

Al respecto, el dirigente aseguró: “Quiero que los empresarios tengan éxito y generen empleos, pero eso no cambia el hecho de que Nueva York tiene un sistema fiscal roto mientras muchas familias luchan por cubrir sus necesidades básicas”.

Mamdani confirmó la aplicación del primer impuesto a las segundas residencias de lujo en la historia de la ciudad Fotomontaje creado con IA

Los recursos obtenidos mediante este ajuste servirán para eliminar la brecha presupuestaria municipal con el respaldo de la gobernadora estatal Kathy Hochul, afirmó.

Supermercados municipales y alquileres: las otras medidas de Mamdani en Nueva York

Para combatir la inseguridad habitacional y el encarecimiento general que sufren las familias, Mamdani anunció una medida de asistencia alimentaria: “Vamos a abrir supermercados administrados por la ciudad con precios accesibles para productos básicos. El primero estará en La Marqueta y planeamos abrir uno por cada distrito, antes de 2029”.

Durante el diálogo, el dirigente político recordó la cercanía de su campaña con la comunidad hispana: “Estoy intentando aprender. Mucha gente quería videos que pudiera mostrarles a sus abuelas para entender la campaña. Incluso recibí ayuda para mejorar mi pronunciación de palabras como ‘la renta’”.

El mandatario local contrapuso las dificultades de los residentes latinos con las prioridades presupuestarias federales, tras señalar que, mientras las familias lidian con llegar a fin de mes, el gobierno federal gasta millones de dólares en guerras.

Para el funcionario, este panorama ratifica su postura: “El socialismo democrático significa defender a la clase trabajadora, y eso es lo que necesitamos en la política del país”.

La respuesta de Mamdani ante las presiones de ICE y las encuestas

Además de estos temas, el alcalde abordó las advertencias del funcionario Tom Homan sobre un incremento de los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el territorio neoyorquino.

El mandatario declaró: “No nos intimidan las amenazas de ICE”. A su vez, recordó que más de tres millones de habitantes de la ciudad son inmigrantes y enfatizó que él mismo es uno de los primeros alcaldes inmigrantes de la ciudad en décadas.

"No nos intimidan sus amenazadas", dijo Mamdani sobre el ICE YouTube NYC Mayor / AFP

Al cierre de la cobertura, Mamdani minimizó las encuestas que ubican sus niveles de aprobación por debajo del 50%: “Mi responsabilidad no es solo con quienes votaron por mí, sino con todos los que viven en la ciudad”.