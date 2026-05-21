La herramienta gratuita en Texas que conecta familias con comida, vivienda y servicios legales

Las familias de Texas con dificultades para afrontar sus necesidades básicas, como comida y vivienda, pueden encontrar en MyFriendBen una oferta de programas a su alcance. La herramienta es gratuita y muestra opciones disponibles en el estado y a nivel nacional.

MyFriendBen, el sistema que reúne los programas y beneficios para familias de Texas

El Center for Transforming Lives apoyó el lanzamiento en Texas del portal MyFriendBen, a través del cual los usuarios pueden identificar beneficios públicos, créditos fiscales y programas de organizaciones sin fines de lucro de acuerdo con su perfil y necesidades.

La directora de programas de la organización, Carlye Tyler, dijo a ABC que es una de las primeras en implementar este tipo de herramientas en Texas. Tyler estimó que de las 3000 personas que el Center for Transforming Lives atiende anualmente, el 64% gasta casi la mitad de sus ingresos en alquiler y el 55% no tiene ahorros.

Eso significa que un gasto inesperado puede ocasionar una crisis financiera y deja a las familias en una situación de vulnerabilidad. Además, la organización detectó que muchos usuarios no son conscientes de que existen programas a los que pueden aplicar en el estado, por lo que se decidió apoyar la implementación de MyFriendBen.

“Es algo que cambia la vida, la cantidad de dinero que se puede ahorrar con estos programas”, aseguró Tyler sobre el beneficio de la herramienta.

Cómo usar MyFriendBen para encontrar programas sociales en Texas

En el sitio web del apartado de Texas de MyFriendBen, los usuarios deben responder de manera anónima una serie de preguntas sobre ingresos, tamaño del hogar y dificultades financieras.

Para buscar información de programas sociales no es necesario compartir datos personales MyFriendBen

Luego de brindar esa información, la plataforma muestra distintos programas de apoyo a los que el usuario tiene acceso. Las iniciativas incluyen ayudas para pagar el alquiler, acceder a alimentos, recibir asesoría legal o cubrir otra necesidad básica.

Además de informar el nombre de las iniciativas accesibles, también se detallan datos como el monto de la ayuda, el período de inscripción para hacer la solicitud y los requisitos.

En ese sentido, MyFriendBen destaca que no es necesario crear una cuenta o revelar información personal para acceder a los detalles de los programas. Mediante este enfoque, la búsqueda es que ningún potencial beneficiario de Texas se quede sin un programa por no querer dar sus datos.

MyFriendBen ya se había lanzado en Colorado

De acuerdo con el sitio de la herramienta, la plataforma fue desarrollada por Gary Community Ventures, una organización con sede en Denver. En un inicio el portal solo estuvo dedicado a apoyar a familias de Colorado donde, según sus datos oficiales, en los primeros dos años recibieron solicitudes de más de 40.000 hogares.

Con respecto a los beneficios, MyFriendBen ofreció en el estado la posibilidad de alcanzar beneficios promedio de 2500 dólares mensuales.

La iniciativa MyFriendBen nació en Colorado y se está expandiendo a otros estados MyFriendBen

Disponible en Texas: en qué otros estados de EE.UU. se puede usar MyFriendBen

Actualmente la herramienta MyFriendBen está en proceso de expansión y, además de Colorado y Texas, también está activa en Illinois, Carolina del Norte y Massachusetts.

Además, los impulsores de la herramienta aseguran que trabajan para habilitar el acceso en Kansas, Missouri y Washington. De acuerdo con datos de la organización, hasta la fecha conectaron a más de 120.000 hogares con beneficios públicos.