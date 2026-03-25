Buenas noticias para el Bronx: Mamdani inicia obras para mejorar el servicio de buses

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, activó un ambicioso proyecto de infraestructura destinado a transformar la movilidad y la seguridad vial en los alrededores del estadio de los Yankees, en el Bronx. El anuncio llegó con una ironía del funcionario, quien se identifica con el equipo rival de béisbol, los New York Mets.

Cómo es el plan para mejorar el tráfico en el Bronx

La iniciativa es impulsada por el comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn, y el comisionado interino de Diseño y Construcción, Eduardo del Valle. Con el inicio de la temporada de béisbol esta semana, el plan resulta fundamental para gestionar el flujo de los tres millones de visitantes anuales que recibe esta zona clave del Bronx.

El eje central de la intervención consiste en la creación de carriles exclusivos para autobuses en sentido oeste, lo que incluye la transformación del túnel subterráneo de la calle 161.

Una vista del estadio de los Yankees (AP Foto/Seth Wenig, archivo) Seth Wenig - AP

Esta modificación permite que el transporte público gane velocidad y confiabilidad. El proyecto beneficia directamente a los 25.000 pasajeros diarios que utilizan la línea Bx6 Select Bus Service.

“Desafortunadamente, como alcalde de Nueva York, debo garantizar buses rápidos y confiables también para los fanáticos de los Yankees”, dijo con ironía Zohran Mamdani (por su preferencia por los Mets). El mandatario calificó la obra como la mejor forma de dar la bienvenida a la temporada deportiva al facilitar la vida cotidiana de decenas de miles de vecinos.

En qué consiste la obra:

El alcance del proyecto abarca la reconstrucción de la calle 161 este , desde Ruppert Place hasta la avenida Morris, e incluye tramos de la calle 163 y segmentos de la ruta Bx6 en Manhattan.

, desde Ruppert Place hasta la avenida Morris, e incluye tramos de la calle 163 y segmentos de la ruta Bx6 en Manhattan. La ciudad implementa un carril de autobús protegido que corre por el centro de la calle 161, una configuración poco frecuente en Nueva York.

que corre por el centro de la calle 161, una configuración poco frecuente en Nueva York. Las paradas incorporan islas de concreto para el ascenso y descenso de pasajeros, lo que reduce las distancias de cruce y aumenta la seguridad peatonal.

para el ascenso y descenso de pasajeros, lo que reduce las distancias de cruce y aumenta la seguridad peatonal. El plan contempla la instalación de 370 rampas accesibles , la plantación de 57 árboles y la incorporación de 8.000 ejemplares de vegetación diversa.

, la plantación de 57 árboles y la incorporación de 8.000 ejemplares de vegetación diversa. Requiere 4.500 pies de tuberías de agua y cloacas para mejorar el drenaje urbano.

El alcalde Mamdani simpatiza con los Mets y no se privó de cierta ironía al anunciar una obra que beneficia al otro equipo fuerte de Nueva York, los Yankees Seth Wenig - AP

El plan avanzará en etapas

Desde el Departamento de Transporte, Mike Flynn destacó el impacto positivo de la reforma. “Mejorar la experiencia de los usuarios de buses y peatones en el sur del Bronx representa un triunfo para todos los neoyorquinos”, señaló Flynn.

El comisionado interino de Diseño y Construcción, Eduardo del Valle, explicó que la planificación estratégica permite avanzar sin interrumpir los eventos deportivos. “DDC realiza la construcción por etapas para evitar conflictos con la temporada, pero trabajamos con intensidad en otras áreas para cumplir con la meta de finalización fijada para 2028”, dijo.

El vicepresidente de Buses de la MTA, Frank Farrell, expresó su satisfacción por el plan: “Es una buena noticia para los usuarios del sur del Bronx, nada hace que los buses sean más rápidos que calles despejadas”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.