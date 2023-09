escuchar

En las últimas semanas, los funcionarios de Nueva York realizaron diferentes declaraciones sobre la crisis que enfrenta la ciudad ante el arribo masivo de migrantes. Miles de los recién llegados buscaron refugio en esta metrópoli, que tiene la obligación legal de dar una cama a cualquiera que lo solicite, por lo que la situación llegó a niveles críticos. La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, hizo un cambio sobre los habituales discursos de su partido y, en una aparición en CNN, lanzó un contundente mensaje: “Si vas a salir de tu país, ve a otro lugar”.

Al 10 de septiembre pasado, más de 113.300 migrantes habían llegado a la ciudad de Nueva York desde la primavera de 2022. Antes de la crisis actual, Hochul había promocionado el estatus de santuario de la metrópoli. Sin embargo, ahora su discurso giró en otra dirección: “Tenemos que correr la voz de que cuando vengas a Nueva York no vas a tener más habitaciones de hotel. No tenemos capacidad, así que tenemos que enviar mensajes correctamente. Lo más inteligente es solicitar asilo antes de salir de tu país”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió acerca del "peligro épico" al que estará expuesto el estado este fin de semana Twitter/@GovKathyHochul

En su aparición en CNN, la gobernadora afirmó que apoyaría que la ley de “derecho al refugio” de Nueva York fuera retirada o rescindida en medio de la crisis actual, porque esta se dirigía originalmente a hombres sin hogar en las calles con SIDA, hasta que amplió para aplicarse a las familias. A su vez, enfatizó que la medida no debía “garantizar un derecho u obligación ilimitado y universal para la ciudad de tener que albergar literalmente a todo el mundo”.

Como ha hecho en otras intervenciones, Hochul reiteró la falta de recursos: “Tenemos grandes corazones. Quieres ser generoso y apoyar a las personas que pasan una crisis humanitaria, pero hay un límite de lo que podemos hacer”. La demócrata se reunió recientemente con el presidente de EE.UU., Joe Biden, cuya administración anunció que aprobaría la autorización de trabajo y los retrasos de deportación para 470 mil venezolanos que ya están en EE.UU.

Con sus declaraciones recientes, la gobernadora respaldó el impulso del alcalde de la ciudad, Eric Adams, que desafía actualmente la regla del “derecho al refugio” en la Corte Suprema del Estado, al argumentar que ya no pueden hacer más: “El alcalde ha hecho un trabajo extraordinario gestionando esta situación de crisis. Hemos sido socios para ayudarlo, pero debe haber otras ciudades que no tengan más de 125 mil personas, más de 60.000 refugios, que puedan manejar el volumen más fácilmente”.

El alcalde Eric Adams ha mantenido una posición crítica ante la falta de respuesta del gobierno federal ante la crisis humanitaria por los migrantes Mayor Eric Adams / Facebook

Sobre la medida de Biden para otorgar el estatus de protección temporal para los venezolanos que ingresaron a EE.UU. antes del 31 de julio, señaló que fue un “primer paso importante”, en sus pedidos de obtener la autorización laboral acelerada para los migrantes, declaró a NY1.

¿Por qué hay tantos migrantes en Nueva York?

De acuerdo con The New York Times muchos arribos a la ciudad del año pasado fueron de venezolanos que entraron por la frontera sur. Más de siete millones de refugiados y migrantes abandonaron Venezuela, según Response for Venezuelans. Además, también hay extranjeros de países de África. Luego de pasar a EE.UU., muchos llegaron a la Gran Manzana con la ayuda de funcionarios de Texas, dado que el gobierno de Greg Abbott comenzó una campaña de traslados para obligar a la autoridad federal a reforzar la seguridad fronteriza.

Nueva York es la ciudad de Estados Unidos que recibió una nueva ola de migrantes en los últimos meses. (Getty Images) Michael M. Santiago - Getty Images North America

En marzo, la ciudad de Nueva York anunció la creación de un centro para darle la bienvenida a los migrantes y una nueva agencia, pero el sistema colapsó con tantas llegadas. Por lo tanto, Adams se volvió más enérgico en sus mensajes y pedidos. Asimismo, le solicitó un juez que los libere de algunas obligaciones legales bajo su mandado de “derecho de vivienda”. Según las estimaciones locales, la ciudad gastaría alrededor de US$5000 millones este año fiscal para garantizar la protección de los recién llegados.