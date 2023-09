escuchar

La llegada masiva de migrantes a la ciudad de Nueva York y otras partes de Estados Unidos generó un importante cambio en la opinión en los residentes sobre las políticas migratorias. Una reciente encuesta demostró que muchos apoyan la idea de que el gobierno federal construya un muro a lo largo de toda la frontera sur con México para controlar o evitar la entrada ilegal de personas.

La universidad privada Siena College, que se define como una institución de artes liberales con raíces católicas, publicó los resultados de una encuesta, donde identificaron que 41% de los neoyorquinos respaldan la idea de retomar la construcción de un muro fronterizo que formó parte de las propuestas del expresidente Donald Trump, cuyos avances fueron cancelados por su sucesor, el presidente Joe Biden.

La construcción de un nuevo tipo de muro fronterizo fue una de las propuestas emblemáticas del expresidente Donald Trump Donald J. Trump / Facebook

Además, los encuestadores hicieron énfasis en la percepción de la comunidad latina en la Gran Manzana y encontraron que aproximadamente una de cada tres personas (35%) están a favor del muro fronterizo, lo que resulta llamativo al considerar que Nueva York es una “ciudad santuario”, donde las autoridades implementan medidas para proteger a los migrantes.

“Más del 40% de los neoyorquinos cree que los migrantes toman más de lo que ofrecen a la sociedad. Aproximadamente un tercio piensa que son peligrosos, quizá incluso delincuentes, que solo quieren limosnas y que son una fuente de drogas ilegales”, detalló Don Levy, director de encuestas del Siena College para el New York Post. Sin embargo, precisó que en cada uno de estos casos todavía son mayoría los residentes que rechazan estos juicios.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha pedido la intervención del gobierno federal para aliviar la crisis migratoria en la Gran Manzana Mayor Eric Adams / Facebook

¿Qué opinan los neoyorkinos de las propuestas para los migrantes?

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha sido una de las voces más insistentes con el gobierno federal, al pedir que reaccione ante la ola de recién llegados, con la autorización de permisos de trabajo y que permita que se usen propiedades federales como refugios temporales para darles alojamiento mientras se responden las solicitudes de asilo.

El estudio del Siena College señaló que estas acciones cuentan con un apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía. El 59% de los encuestados apoya la aceleración de los trámites. Mientras que la idea de utilizar terrenos y edificios federales como refugios temporales tiene el 56% de los neoyorquinos a favor. A su vez, 60% de los residentes de Nueva York manifestó que está de acuerdo con la idea de que se logre concretar una reforma migratoria integral, que brinde un camino hacia la ciudadanía para todos los indocumentados que actualmente viven en EE.UU.

Don Levy resaltó que la mayoría de los neoyorquinos mantienen una perspectiva pro-migrante: “A pesar de las preocupaciones (...) el 84% de todos los neoyorquinos está de acuerdo en que la mayoría de los migrantes actuales solo quiere construir una vida mejor para sí mismos y sus familias y un 69% está de acuerdo en que Estados Unidos debería seguir viviendo bajo las palabras escritas en la Estatua de la Libertad, Give me your tired, your poor… send these, the homeless, tempest-tossed to m’ (Dame tus cansados, tus pobres... envía a estos, los desamparados, hacia mí)”.