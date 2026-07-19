La encuesta que revela que los votantes de Donald Trump se sienten menos latinos que los de Kamala Harris
Un informe del Pew Research Center revela brechas enormes en cómo experimentan su identidad hispana según a quién votaron en 2024; los que apoyaron a Trump reportan una relación menos central con su origen
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Los votantes latinos que apoyaron a Donald Trump en 2024 viven su identidad hispana de forma radicalmente distinta a quienes votaron por Kamala Harris. Solo 42% de los votantes de Trump dice que ser hispano es extremadamente o muy importante para cómo se piensan a sí mismos. Entre los votantes de Harris, ese porcentaje sube a 69%.
Esta brecha no es anecdótica. Se repite en casi cada pregunta de la encuesta de Pew Research Center (ver PDF) con datos de octubre de 2025: cómo se llaman a sí mismos, qué tan conectados sienten con otros latinos, cuánta discriminación reportan vivir.
Cómo se llaman a sí mismos los latinos/hispanos que votan
Etiquetas que usan los electores para describirse:
- Votantes de Trump: 43% dice American como etiqueta principal
- Votantes de Harris: 22% usa American como etiqueta principal
Con respecto a su país o herencia de origen:
- Votantes de Trump: 19% usa solo su país/herencia (mexicano, cubano, etc.) | 28% combina país + American
- Votantes de Harris: 28% usa solo su país/herencia | 26% combina país + American
La combinación es significativa. En total, 47% de los votantes de Trump usa alguna variante de su país/herencia de origen, contra 54% de los votantes de Harris. Pero mientras los votantes de Harris se distribuyen casi parejo entre solo el país (28%) y combinado con American (26%), los votantes de Trump favorecen más la combinación con American (28% vs. 19%).
Cómo experimentan su relación con otros latinos
¿Siente que lo que les pasa a otros latinos lo afecta?
- Votantes de Trump: 57% dice que no los afecta (o no demasiado)
- Votantes de Harris: 75% dice que sí los afecta (bastante o mucho)
¿Cuán a menudo siente responsabilidad de cuidar a otros latinos?
- Votantes de Trump: 61% dice “nunca o no demasiado seguido”
- Votantes de Harris: 48% dice “extremadamente o muy seguido”
Los votantes de Trump reportan una desconexión mayor con la comunidad hispana en general.
Discriminación reportada
Este es quizás el dato más marcado del informe del Pew. Las cifras de discriminación vivida en el último año difieren enormemente:
Fue discriminado/tratado injustamente por su trasfondo hispano:
- Votantes de Trump: 15%
- Votantes de Harris: 39%
Fue criticado por hablar español en público:
- Votantes de Trump: 11%
- Votantes de Harris: 27%
Recibió comentario “volvé a tu país”:
- Votantes de Trump: 9%
- Votantes de Harris: 23%
Fue llamado ofensivamente por ser hispano:
- Votantes de Trump: 12%
- Votantes de Harris: 24%
En todas las categorías de discriminación reportada, los electores de Harris duplican o más que triplican los números de los votantes de Trump.
La pregunta sin respuesta
Pew aclara algo importante que no puede determinar: si estas diferencias reflejan experiencias de discriminación realmente distintas, o si los dos grupos la perciben y reportan de formas diferentes.
Es decir: ¿los votantes de Trump viven menos discriminación porque sus comunidades son distintas, porque se identifican menos con una identidad que atrae discriminación, o porque reportan lo que les pasa de forma diferente? El informe no señala ninguna respuesta.
Contexto electoral
Trump ganó la elección presidencial de 2024 con aproximadamente 49,8% del voto popular frente al 48,3% de Kamala Harris, una ventaja de 1,5 puntos porcentuales. En el Colegio Electoral obtuvo 312 votos frente a 226 de Harris.
Entre los votantes latinos, las encuestas de salida (a boca de urna) muestran a Harris con 51-53% del voto hispano nacional y Trump con 45-48%. Harris mantiene la preferencia entre latinos, pero el desempeño de Trump representa un salto histórico para un candidato republicano: en 2020 había obtenido aproximadamente 32% del voto latino.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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