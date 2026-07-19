La encuesta que revela que los votantes de Donald Trump se sienten menos latinos que los de Kamala Harris

Los votantes latinos que apoyaron a Donald Trump en 2024 viven su identidad hispana de forma radicalmente distinta a quienes votaron por Kamala Harris. Solo 42% de los votantes de Trump dice que ser hispano es extremadamente o muy importante para cómo se piensan a sí mismos. Entre los votantes de Harris, ese porcentaje sube a 69%.

Esta brecha no es anecdótica. Se repite en casi cada pregunta de la encuesta de Pew Research Center (ver PDF) con datos de octubre de 2025: cómo se llaman a sí mismos, qué tan conectados sienten con otros latinos, cuánta discriminación reportan vivir.

Cómo se llaman a sí mismos los latinos/hispanos que votan

Etiquetas que usan los electores para describirse:

Votantes de Trump: 43% dice American como etiqueta principal

Votantes de Harris: 22% usa American como etiqueta principal

Con respecto a su país o herencia de origen:

Votantes de Trump: 19% usa solo su país/herencia (mexicano, cubano, etc.) | 28% combina país + American

Votantes de Harris: 28% usa solo su país/herencia | 26% combina país + American

La combinación es significativa. En total, 47% de los votantes de Trump usa alguna variante de su país/herencia de origen, contra 54% de los votantes de Harris. Pero mientras los votantes de Harris se distribuyen casi parejo entre solo el país (28%) y combinado con American (26%), los votantes de Trump favorecen más la combinación con American (28% vs. 19%).

Cómo varía la percepción de los latinos/hispanos sobre su identidad si votaron a Trump o Harris Pew Research Center (traducida al español)

Cómo experimentan su relación con otros latinos

¿Siente que lo que les pasa a otros latinos lo afecta?

Votantes de Trump : 57% dice que no los afecta (o no demasiado)

: 57% dice que (o no demasiado) Votantes de Harris: 75% dice que sí los afecta (bastante o mucho)

¿Cuán a menudo siente responsabilidad de cuidar a otros latinos?

Votantes de Trump: 61% dice “nunca o no demasiado seguido”

Votantes de Harris: 48% dice “extremadamente o muy seguido”

Los votantes de Trump reportan una desconexión mayor con la comunidad hispana en general.

Simpatizantes sostienen un letrero pro Trump (Archivo) Alex Brandon - AP

Discriminación reportada

Este es quizás el dato más marcado del informe del Pew. Las cifras de discriminación vivida en el último año difieren enormemente:

Fue discriminado/tratado injustamente por su trasfondo hispano:

Votantes de Trump: 15%

Votantes de Harris: 39%

Fue criticado por hablar español en público:

Votantes de Trump: 11%

Votantes de Harris: 27%

Recibió comentario “volvé a tu país”:

Votantes de Trump: 9%

Votantes de Harris: 23%

Fue llamado ofensivamente por ser hispano:

Votantes de Trump: 12%

Votantes de Harris: 24%

En todas las categorías de discriminación reportada, los electores de Harris duplican o más que triplican los números de los votantes de Trump.

Los latinos que votaron a Harris advierten una mayor incidencia negativa de su identidad (Archivo) Damian Dovarganes - AP

La pregunta sin respuesta

Pew aclara algo importante que no puede determinar: si estas diferencias reflejan experiencias de discriminación realmente distintas, o si los dos grupos la perciben y reportan de formas diferentes.

Es decir: ¿los votantes de Trump viven menos discriminación porque sus comunidades son distintas, porque se identifican menos con una identidad que atrae discriminación, o porque reportan lo que les pasa de forma diferente? El informe no señala ninguna respuesta.

Contexto electoral

Trump ganó la elección presidencial de 2024 con aproximadamente 49,8% del voto popular frente al 48,3% de Kamala Harris, una ventaja de 1,5 puntos porcentuales. En el Colegio Electoral obtuvo 312 votos frente a 226 de Harris.

Entre los votantes latinos, las encuestas de salida (a boca de urna) muestran a Harris con 51-53% del voto hispano nacional y Trump con 45-48%. Harris mantiene la preferencia entre latinos, pero el desempeño de Trump representa un salto histórico para un candidato republicano: en 2020 había obtenido aproximadamente 32% del voto latino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.