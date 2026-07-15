¿Latinos o hispanos? La encuesta que revela cómo se identifican quienes hablan español en EE.UU.

Una nueva encuesta nacional reveló que la mayoría de los estadounidenses de origen latinoamericano prefiere ser identificada como hispana antes que latina. El estudio, realizado entre 4923 adultos, también mostró diferencias según la edad, el origen familiar y la generación migratoria.

¿Latinos o hispanos? Cuál es el término preferido en EE.UU.

De acuerdo con los datos de Pew Research Center, el 54% de los encuestados eligió la palabra “hispano” como la mejor forma de referirse a la comunidad en general, mientras que el 30% prefirió el término “latino”.

El 54% de los encuestados eligió la palabra “hispano” como la mejor forma de referirse a la comunidad en general PEWRESEARCH

La diferencia fue considerable respecto a otras alternativas. Apenas el 1% optó por “Latinx” y otro 1% eligió “Latine”, dos términos que suelen aparecer en ámbitos académicos y políticos, pero que continúan con una aceptación muy limitada entre la población.

Además, un 14% aseguró no tener ninguna preferencia particular sobre cómo denominar a la comunidad. La tendencia se mantuvo en casi todos los grupos analizados por la investigación. Entre los adultos de 18 a 29 años, el 47% prefirió “hispano” frente al 37% que eligió “latino”. Entre las personas de 65 años o más, la diferencia fue aún mayor, de 59% frente a 18%.

La principal excepción apareció entre los encuestados de origen sudamericano. En ese grupo, el 53% afirmó preferir el término “latino”, mientras que el 31% se inclinó por “hispano”.

Cómo se identifican los propios hispanos en su vida cotidiana

Más allá de las etiquetas generales, la investigación analizó cómo suelen definirse las personas cuando hablan de sí mismas. El relevamiento encontró que el 84% de los hispanos en Estados Unidos utilizó alguna vez términos panétnicos como hispano o latino. Sin embargo, al describir su identidad personal, muchos prefieren referencias más específicas vinculadas a su herencia familiar.

Según los datos, el 35% afirmó identificarse principalmente por su nacionalidad o ascendencia, mediante términos como mexicano, cubano, puertorriqueño, colombiano, salvadoreño o dominicano.

Otro 18% señaló que suele combinar esa referencia con la palabra estadounidense, por lo que utilizan expresiones como mexicano-estadounidense, cubano-estadounidense o dominicano-estadounidense.

En contraste, el 21% indicó que emplea principalmente categorías amplias como hispano o latino, mientras que otro 18% afirmó definirse simplemente como estadounidense.

Según los datos, el 35% afirmó identificarse principalmente por su nacionalidad o ascendencia Canva

En conjunto, más de la mitad de los encuestados (53%) utiliza con mayor frecuencia una referencia directa a su origen familiar o nacional.

Las diferencias entre inmigrantes y nuevas generaciones