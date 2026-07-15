¿Latinos o hispanos? La encuesta que revela cómo se identifican quienes hablan español en EE.UU.
Un relevamiento de Pew Research Center mostró qué denominación se prefiere y cómo cambia la identidad según la edad, el país de origen y la generación migratoria
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Una nueva encuesta nacional reveló que la mayoría de los estadounidenses de origen latinoamericano prefiere ser identificada como hispana antes que latina. El estudio, realizado entre 4923 adultos, también mostró diferencias según la edad, el origen familiar y la generación migratoria.
¿Latinos o hispanos? Cuál es el término preferido en EE.UU.
De acuerdo con los datos de Pew Research Center, el 54% de los encuestados eligió la palabra “hispano” como la mejor forma de referirse a la comunidad en general, mientras que el 30% prefirió el término “latino”.
La diferencia fue considerable respecto a otras alternativas. Apenas el 1% optó por “Latinx” y otro 1% eligió “Latine”, dos términos que suelen aparecer en ámbitos académicos y políticos, pero que continúan con una aceptación muy limitada entre la población.
Además, un 14% aseguró no tener ninguna preferencia particular sobre cómo denominar a la comunidad. La tendencia se mantuvo en casi todos los grupos analizados por la investigación. Entre los adultos de 18 a 29 años, el 47% prefirió “hispano” frente al 37% que eligió “latino”. Entre las personas de 65 años o más, la diferencia fue aún mayor, de 59% frente a 18%.
La principal excepción apareció entre los encuestados de origen sudamericano. En ese grupo, el 53% afirmó preferir el término “latino”, mientras que el 31% se inclinó por “hispano”.
Cómo se identifican los propios hispanos en su vida cotidiana
Más allá de las etiquetas generales, la investigación analizó cómo suelen definirse las personas cuando hablan de sí mismas. El relevamiento encontró que el 84% de los hispanos en Estados Unidos utilizó alguna vez términos panétnicos como hispano o latino. Sin embargo, al describir su identidad personal, muchos prefieren referencias más específicas vinculadas a su herencia familiar.
Según los datos, el 35% afirmó identificarse principalmente por su nacionalidad o ascendencia, mediante términos como mexicano, cubano, puertorriqueño, colombiano, salvadoreño o dominicano.
Otro 18% señaló que suele combinar esa referencia con la palabra estadounidense, por lo que utilizan expresiones como mexicano-estadounidense, cubano-estadounidense o dominicano-estadounidense.
En contraste, el 21% indicó que emplea principalmente categorías amplias como hispano o latino, mientras que otro 18% afirmó definirse simplemente como estadounidense.
En conjunto, más de la mitad de los encuestados (53%) utiliza con mayor frecuencia una referencia directa a su origen familiar o nacional.
Las diferencias entre inmigrantes y nuevas generaciones
- La encuesta, realizada en octubre de 2025, también mostró que la forma de identificarse cambia de manera importante según el lugar de nacimiento y la generación a la que pertenece cada persona.
- Entre los inmigrantes nacidos fuera de Estados Unidos, el 67% utiliza principalmente el nombre de su país de origen o una combinación con la palabra estadounidense.
- En cambio, entre quienes pertenecen a la tercera generación o posteriores, esa proporción cae al 34%.
- Al mismo tiempo, la identificación exclusivamente como estadounidense gana terreno entre las generaciones más alejadas de la experiencia migratoria.
- De hecho, el 40% de los hispanos de tercera generación o más afirmó utilizar principalmente ese término para describirse.
- El estudio también preguntó si los participantes se consideran un “estadounidense típico”. Las respuestas reflejaron una comunidad dividida: un 48% respondió que sí, mientras que un 51% sostuvo sentirse diferente de lo que considera un estadounidense promedio.
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