La estrella de la NBA que convenció al DMV de sumarle una pulgada de altura en su licencia de conducir: “Les rogué”

Allen Iverson, la exestrella de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), de relativa baja estatura para la especialidad, recordó una llamativa anécdota de su vida personal durante una entrevista realizada con el creador de contenido Mike Kaufman.

¿Cuánto mide Allen Iverson?: la anécdota sobre la pulgada extra en su licencia de conducir

“En tu carrera siempre fuiste conocido por el crossover (finta), pero en realidad me inspiraste a hacer clavadas (o volcadas). Ver a alguien de tu tamaño era inspirador para alguien que también mide como seis pies (1,83 metros)”, dijo Kaufman al iniciar la entrevista. Sin embargo, Iverson rápidamente lo interrumpió para corregirlo y asegurar que su estatura era de seis pies y una pulgada (1,85 metros).

Allen Iverson cuenta algunos aspectos curiosos de su trayectoria profesional

“Eso es lo que dice en mi licencia”, dijo Iverson. “Les rogué a las personas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) que pusieran seis pies y una pulgada (1,85 metros), pero sí, mido seis pies (1,83 metros)”, aclaró mientras sonreía.

La discrepancia también aparece en distintas referencias sobre la carrera del exjugador. El perfil actual de la NBA presenta a Iverson con seis pies (1,83 metros). Los 76ers, en cambio, muestran seis pies y una pulgada (1,85 metros) en la ficha de su perfil histórico, aunque señalan que en 1996 figuraba con seis pies (1,83 metros).

Cuál es la estatura promedio de los jugadores de la NBA

La diferencia de una pulgada, equivalente a unos 2,5 centímetros, adquiere otra dimensión al considerar el contexto en el que desarrolló su carrera. La estatura promedio de un jugador de la NBA ronda los seis pies y siete pulgadas (unos 2,01 metros), según los registros de la Enciclopedia Britannica.

Iverson compitió durante años frente a jugadores que, en muchos casos, lo superaban ampliamente en altura. Con sus seis pies oficialmente reconocidos, fue elegido primero en el Draft de 1996 y se convirtió en el jugador de menor estatura elegido con la primera selección general en la historia de la NBA.

El Draft de la NBA es el evento anual en el que los equipos de la liga seleccionan a los mejores prospectos universitarios y jóvenes talentos. Ser la “primera selección general” significa ser el primer jugador elegido en el Draft.

La estatura promedio de un jugador de la NBA es de aproximadamente 6,7 pies (dos metros) Facebook Allen Iverson

Por qué Allen Iverson nunca quiso participar en el concurso de clavadas

Durante la entrevista, la conversación pasó de su altura a sus capacidades para realizar clavadas. Kaufman recordó que Iverson era una gran referencia y le preguntó si alguna vez había considerado participar en el concurso de esa especialidad.

“Nunca pensé que fuera lo suficientemente creativo como para estar en un concurso de clavadas y realmente ganar”, dijo el exbasquetbolista. “Mis clavadas en juego real significaban algo para mí; es decir, cuando iba solo en contraataque, intentaba, ya sabes, hacer algo”, explicó.

El icónico jugador también explicó su ausencia en los concursos de clavadas y señaló que prefería realizarlas de manera espontáneas durante los partidos Facebook Allen Iverson

La trayectoria de una figura de la NBA

Iverson llegó a la NBA después de jugar en la Universidad de Georgetown y fue seleccionado por Philadelphia en 1996. En su primera temporada obtuvo el premio al “Novato del año” y comenzó una carrera que se extendió durante 14 temporadas en la liga.

En 2001 recibió el premio al “Jugador más valioso de la NBA” y llevó a los 76ers hasta las Finales. También consiguió cuatro títulos como máximo anotador y tres lideratos de robos. A lo largo de su trayectoria fue seleccionado para 11 All-Star Games y obtuvo el premio al mejor jugador (MVP) del partido en 2001 y 2005.

Además de su etapa principal en Philadelphia, Iverson pasó por los Denver Nuggets, Detroit Pistons y Memphis Grizzlies. Su última temporada en la NBA fue la 2009-2010, cuando regresó a los 76ers.