Pedro Pascal. El actor chileno del momento: su dura infancia, el éxito en Hollywood y el fuerte apoyo a su hermana trans

escuchar

El chileno Pedro Pascal (47) pisa fuerte en Hollywood. Sorprendió en la serie The Mandalorian (que en marzo estrena su tercera temporada) y hoy protagoniza The Last Of Us, probablemente la mayor adaptación de un videojuego a la televisión de todos los tiempos. Detrás de él hay una historia de exilio y dolor, de resiliencia y una permanente conexión con sus raíces. Su papá, José Pedro Balmaceda, es médico especialista en reproducción. Su mamá. Verónica Pascal, era psicóloga infantil y prima de Andrés Pascal Allende, líder del MIR en Chile, quien debió esconderse en la casa familiar de Pedro tras el golpe militar de Augusto Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973. Los Balmaceda Pascal terminaron pidiendo asilo en la embajada de Venezuela, y finalmente partieron junto a sus hijos Javiera y Pedro, que en ese entonces tenían 3 y 1 años, respectivamente, a Dinamarca y luego a San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Años después llegarían otros dos hijos al hogar, Nicolás y Lucas Pascal.

De su niñez, el actor recuerda los veranos eternos en Chile con su hermana mayor –sus padres los enviaban todos los años hasta que, a mediados de los 80, ellos también pudieron volver a entrar al país– y sus treinta y cuatro primos, con los que paseaban por Quintero, Cachagua y Pucón. Con dos padres inmigrantes y profesionales, el cine fue “la niñera” de Pedro y de su hermana. En una Navidad, los hermanos recibieron de regalo el Millennium Falcon (una nave espacial de Star Wars), junto con dos muñecos: uno de Han Solo y otro de la princesa Leia. No había escapatoria para los Pascal: el espectáculo era su destino marcado. Muchos años después, Javiera se transformaría en la jefa de The Originals para la plataforma de televisión por streaming Amazon Prime en Colombia, México, Argentina y Chile, y Pedro interpretaría al enmascarado babysitter de Baby Yoda en The Mandalorian, entre muchísimos otros roles exitosos en el cine y en la televisión.

El actor como protagonista de The Last of Us.

CON EL CORAZÓN MIRANDO AL SUR

Pedro se mudó a Nueva York en 1993, donde estudió Arte Dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Mientras estudiaba, su padre estuvo involucrado en un escándalo en la clínica de fertilidad del condado de Orange que dirigía. Tras ese episodio, sus padres y sus dos hermanos menores regresaron a Chile, en medio de una situación incierta para la familia. A los 24 años, la tragedia golpeó duro al actor chileno: un tiempo después de que sus padres se separaran, su mamá se suicidó. Tras ese tristísimo capítulo de su vida, Pedro cambiaría su nombre artístico, Pedro Balmaceda, por el que es reconocido actualmente, Pedro Pascal, con el apellido materno en homenaje a su madre. “Siempre me brindó un apoyo increíble y sentí que ella sabía algo que yo no. Nada de mi éxito sería real si no fuera por ella”, confesó Pedro a la revista People.

A las órdenes de Pedro Almodóvar, acaba de estrenar un western gay donde actúa con Ethan Hawke.

De sus dos hermanos menores, Nicolás siguió la carrera de su padre, la medicina, y Lucas se dedicó a la actuación. De hecho, compartieron trabajo en la serie Narcos. Años después, Lucas se transformaría en la actriz, modelo e influencer transgénero Lux Pascal. “Para todos en mi familia mi transición ha sido algo natural. Casi algo que esperaban que sucediera”, reveló Lux, y agregó: “Pedro ha sido parte importante de esto. Fue de los primeros que me hicieron regalos que me ayudaron a formar mi identidad. Cuando le conté oficialmente de mi transición, me preguntó cómo me sentía, porque me acuerdo que él estaba preocupado: ‘Ya, pero ¿estás segura?’, me dijo. Entonces yo le respondí: ‘Estoy feliz’. Y él: ‘Perfecto, está increíble’, y los dos nos reímos”.

Lux y Pedro, amor fraternal. Getty Images

La actriz e influencer, hermana del actor chileno, junto a la argentina China Suárez en el desfile de Carolina Herrera de octubre de 2022. Acielle StyleDuMonde

El protagonista de The Last Of Us junto a su hermano Nicolás, su padre José y sus hermanas Javiera y Lux, en el sur de su país natal.

BREVES AMORES

A pesar de la fama y de que gran parte de sus hermanos forman parte del mundo del espectáculo, Pedro guarda con mucha discreción su vida privada. No se le conoce pareja ni tiene hijos. A lo largo de su trayectoria fue relacionado con bellísimas actrices. En los 90, se lo vinculó con Maria Dizzia (Orange is the New Black). También tuvo un breve romance con Lena Headey (Cersei Lannister en Game of Thrones, serie en la que también él trabajó) y con Robin Tunney, famosa por su papel en la serie The Mentalist (donde compartieron elenco). La relación más estable y duradera que se le conoce con una mujer es con la actriz Sarah Paulson, con la que mantiene una gran amistad desde 1993 y quien fue un pilar fundamental en su carrera.

Año 2005. Pedro y su gran amiga Sarah Paulson se conocieron en 1993, cuando el actor se mudó a Nueva York para estudiar actuación. Ella lo ayudó mucho en su carrera. Getty Images

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana foto: Marcelo Rodríguez