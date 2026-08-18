El actor de Texas Matthew McConaughey reveló cómo nombrar a Jennifer Lopez lo salvó de un “gran problema” en México

Matthew McConaughey recordó durante una entrevista que uno de sus papeles cinematográficos le permitió evitar meterse en problemas en México. El actor de Texas contó que lo interceptaron mientras viajaba de noche y que la situación cambió cuando las autoridades lo reconocieron por una película que protagonizó junto con Jennifer Lopez.

¿Cómo su papel en The Wedding Planner salvó a Matthew McConaughey en México?

Durante una entrevista con el podcast Happy Sad Confused, Matthew McConaughey contó que viajaba de noche en una camioneta cuando lo hicieron detenerse. Había cruzado la frontera y se dirigía hacia el sur.

Otras producciones también lo ayudaron durante controles de tránsito officiallymcconaughey

Según recordó, quienes lo interceptaron repararon en que era de EE.UU. El intérprete comprendió que el encuentro podía complicarse. Aquello se convirtió en lo que describió como un “problema muy grande”. Para cambiar el rumbo de la situación, decidió recurrir a uno de los títulos de su filmografía.

La producción elegida fue The Wedding Planner, en la que compartió elenco con Jennifer Lopez. McConaughey primero preguntó si conocían a la artista y después explicó que él aparecía en la película.

Esa referencia permitió que las personas que lo habían detenido lograran reconocerlo. La tensión inicial dio paso a una reacción de sorpresa cuando relacionaron al conductor con el filme. McConaughey explicó que el encuentro terminó con todos “sacándose fotos juntos” y que después “lo dejaron ir”.

¿Qué otras películas nombró McConaughey frente a las autoridades?

El recuerdo apareció mientras el conductor del programa comparaba algunas de las producciones más conocidas de su carrera. Antes de relatar lo ocurrido en México, el texano habló sobre la utilidad que otros trabajos habían tenido durante controles de tránsito.

Al mencionar The Lincoln Lawyer, aseguró que la cinta le permitió evitar “un par de multas” en Cleveland. También sostuvo que ese título tiene una presencia especial en la ciudad. Por su parte, Sahara le había resultado útil ante las patrullas de carretera en Oregon. El intérprete incluyó ambos casos entre los efectos inesperados que sus actuaciones tuvieron fuera de la pantalla.

En cambio, Tiptoes todavía no lo había ayudado en ninguna parte. McConaughey bromeó con que algunos seguidores de esa producción podrían concederle “amnistía” si llegara a encontrarlos.

Dazed and Confused fue la película elegida por el actor

La anécdota surgió durante un juego en el que debía comparar distintos trabajos de su trayectoria hasta elegir uno. La primera ronda enfrentó a Dazed and Confused con The Lincoln Lawyer, momento que dio paso a sus historias sobre multas y controles de tránsito.

Dazed and Confused fue la producción elegida por McConaughey officiallymcconaughey

Entre ambas opciones, McConaughey escogió la primera, que marcó su debut cinematográfico. En la siguiente etapa, ese mismo título se impuso a Mud y avanzó a la definición contra Dallas Buyers Club.

El actor explicó que su elección estuvo vinculada con lo aprendido durante aquel rodaje y con la manera en que el director y el elenco lo incorporaron a nuevas escenas. Además, ese personaje impulsó su llegada a Hollywood y le abrió las puertas a reuniones con agentes y otras audiciones.