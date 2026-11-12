La Marina de México y la DEA capturan a alias “R2”, presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

La Marina de México capturó el domingo 8 de noviembre a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, señalado como presunto líder de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en Zapopan, Jalisco. La intervención contó con inteligencia compartida por la DEA y terminó con el sospechoso herido y otras 19 personas detenidas. Según reportaron AFP y Reuters, enfrenta una orden de captura por homicidio agravado en México y otra con fines de extradición a Estados Unidos.

Cómo fue la captura de “R2″ y qué participación tuvo la DEA

Según informó AZ Central, la Secretaría de Marina informó que sus efectivos acudieron a un restaurante para cumplir una orden de localización y presentación en apoyo a la Fiscalía General de Michoacán. Según la versión oficial, personas que estaban en el establecimiento dispararon contra el personal naval, que respondió a la agresión.

Hoy informamos por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein sobre acciones del @GabSeguridadMX contra responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y ataques que han dañado a comunidades e instituciones.



En Jalisco, la detención de Rafael “N”, “R2”, se suma a la… pic.twitter.com/q2Sncywb6x — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2026

Álvarez resultó herido y recibió atención de paramédicos. Fue trasladado a un hospital bajo custodia. Un integrante de la Armada también sufrió una herida de bala que, de acuerdo con el comunicado, no pone en riesgo su vida. Los otros detenidos quedaron a disposición de las autoridades para integrar la investigación.

El despliegue involucró a la Marina y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información del Centro Nacional de Inteligencia y de la fiscalía michoacana. Estados Unidos brindó soporte con inteligencia.

Quién es Rafael Álvarez y qué delitos atribuyen a “Los Rs”

Las autoridades identifican a “R2” como presunto responsable de “Los Rs”, una estructura del CJNG con operaciones en Jalisco y Michoacán. Según publicó en X el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, habría asumido mayores responsabilidades después de la detención de su hermano Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, en julio de 2026.

Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", fue detenido en Zapopan por sus presuntos vínculos con el CJNG Foto X: @GabSeguridadMX

A esa célula se le atribuyen narcotráfico, homicidios, secuestros, privaciones ilegales de la libertad y ataques contra autoridades. Harfuch señaló también extorsiones contra empresarios y productores de aguacate, un sector mencionado entre las víctimas de la organización.

Los reportes también vinculan a Álvarez con las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La detención de “R2” se suma a la captura de Ramón Ángel, “R1”, identificado como presunto autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Gentileza SEMAR México

Por qué Estados Unidos reclama a “R2″ y qué hace falta para su extradición

Para las autoridades estadounidenses, el interés en Álvarez está relacionado con acusaciones federales por narcotráfico y armas de fuego. AFP reportó la existencia de una orden con fines de extradición.

Mexican authorities have arrested Rafael Álvarez Ayala, alias “R2,” a senior leader of the CJNG terrorist organization responsible for drug trafficking, extortion, kidnapping, and deadly violence across Mexico.



Intelligence shared by DEA helped Mexican authorities locate R2, who… https://t.co/IKl9ZGctdF — DEA HQ (@DEAHQ) November 8, 2026

La distinción procesal resulta relevante para seguir el caso desde Estados Unidos: la captura y una eventual entrega son etapas diferentes. El artículo 119 de la Constitución mexicana establece que las solicitudes de extradición de un Estado extranjero se tramitan por el Ejecutivo con intervención de la autoridad judicial y conforme a los tratados y las leyes aplicables, según consigna el gobierno en un comunicado oficial.

De acuerdo con información oficial de la Marina mexicana, Álvarez Ayala se encontraría detenido bajo custodia hospitalaria y los otros 19 arrestados fueron puestos a disposición de la Justicia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.