La Vía Láctea tiene un borde y los científicos acaban de encontrarlo: dónde termina y qué hay más allá

Al pensar en la Vía Láctea, se destaca la galaxia espiral que alberga entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Sin embargo, esa inmensidad tiene un límite exterior donde se concentran los cuerpos celestes más antiguos, según consignó un nuevo estudio.

Qué se sabe del límite de la Vía Láctea, según científicos

De acuerdo con la investigación realizada por un equipo internacional liderado desde la Universidad de Malta, el borde de la formación estelar en la Vía Láctea se encuentra entre 35.000 y 40.000 años luz del centro galáctico.

Los científicos explican que el disco no termina de forma abrupta, sino que se desvanece de manera gradual en el vacío del espacio a medida que la formación estelar se detiene.

El límite de la Vía Láctea se ubica a unos 40.000 años luz del centro galáctico NASA

Para identificar la frontera, los astrónomos utilizaron una cantidad masiva de datos que incluyen:

Muestra estelar: estudiaron más de 100.000 estrellas gigantes brillantes.

estudiaron más de brillantes. Fuentes de datos: utilizaron catálogos espectroscópicos como APOGEE-DR17 y LAMOST-DR3, combinados con mediciones ultraprecisas del satélite Gaia.

utilizaron catálogos espectroscópicos como combinados con mediciones ultraprecisas del satélite Gaia. Simulaciones: compararon las observaciones con simulaciones informáticas avanzadas de evolución de galaxias para confirmar sus hallazgos.

“En astrofísica, se utilizan simulaciones en supercomputadoras para identificar los mecanismos físicos responsables de las características que observamos en las galaxias”, explicó el doctor João AS Amarante, coautor del estudio y perteneciente a la Universidad Jiao Tong de Shanghái.

“Esto nos permitió demostrar cómo la migración estelar moldea el perfil de edad del disco e identificar dónde termina la región de formación estelar”, añadió.

¿Cambia la edad de las estrellas conforme aumenta la distancia?

Uno de los hallazgos principales del estudio se encuentra en la edad de las estrellas según la distancia al núcleo. Los investigadores concluyeron que desde el centro hasta los 40.000 años luz (donde se encuentra el borde de la Vía Láctea) las estrellas son cada vez más jóvenes conforme aumenta la distancia.

Las estrellas envejecen cuando pasan del borde de la Vía Láctea, según consignó el estudio de la Universidad de Malta CTIO/NOIRLAB/DOE/NSF/AURA - CTIO/NOIRLAB/DOE/NSF/AURA

Al llegar al radio de ruptura (el límite), la edad estelar alcanza su límite. Cuando superan el borde, la tendencia se invierte y las estrellas comienzan a ser cada vez más viejas a mayor distancia, formando así un perfil en forma de “U”.

“Los datos disponibles ahora permiten que las edades estelares cada vez más precisas sirvan como herramientas poderosas para descifrar la historia de la Vía Láctea, lo que inaugura una nueva era de descubrimientos sobre nuestra galaxia”, comentó el profesor Joseph Caruana, coautor y supervisor del proyecto.

Dónde nacieron las estrellas fuera de la Vía Láctea

Entre las dudas presentes en el estudio, se encuentra por qué existen estrellas más allá del borde si estas envejecen por la distancia.

Esto ocurre por la “migración estelar“, un fenómeno en el cual los astros se desplazan de manera gradual hacia afuera desde su lugar de nacimiento, dejándose llevar por las ondas espirales que recorren la galaxia.

Las estrellas se desplazan fuera del borde por un fenómeno denominado "migración estelar"

Esta migración es un proceso lento, lo que confirma que las estrellas más alejadas son las más antiguas. “Un punto clave sobre los cuerpos celestes es que se ubican en órbitas casi circulares”, dijo el profesor Victor P. Debattista, coautor y codirector del estudio en la Universidad de Lancashire.

Y agregó: “Esto significa que debieron haberse formado en el disco. No se trata de estrellas que hayan sido dispersadas a grandes radios por una galaxia satélite en caída”.