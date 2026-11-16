La ofensiva migratoria de Trump pone en jaque el atractivo de las universidades estadounidenses

WASHINGTON.- Las universidades de Estados Unidos empiezan a sentir el impacto de las políticas migratorias de Donald Trump en uno de sus principales motores de crecimiento. La matrícula de estudiantes extranjeros cayó un 9% este otoño respecto del año pasado, mientras que el ingreso de nuevos alumnos procedentes del exterior se desplomó un 15%, en un contexto de incertidumbre por las restricciones de visados, las dificultades para conseguir empleo después de graduarse y el endurecimiento de los controles migratorios.

Los datos surgen de una encuesta publicada este lunes por el Instituto de Educación Internacional (IIE, por sus siglas en inglés), que consultó a más de 800 universidades estadounidenses y anticipa una tendencia que preocupa a las autoridades académicas. La caída de este año se suma al retroceso del 3% registrado en la matrícula internacional durante el otoño pasado y a la contracción del 18% en la llegada de nuevos estudiantes en ese mismo período.

El presidente del American Council on Education, Ted Mitchell, calificó el retroceso acumulado de los últimos dos años como “probablemente histórico” y advirtió que el fenómeno ya no se limita a una menor llegada de alumnos. También hay estudiantes que habían comenzado sus carreras y decidieron no regresar a Estados Unidos ante el temor de enfrentar dificultades migratorias. “Son personas que ya han empezado y han dicho: ‘No, el riesgo es demasiado alto. No voy a volver’”, explicó Mitchell.

El endurecimiento migratorio de Trump golpea a las universidades de Estados Unidos Matt Rourke - AP

Durante décadas, Estados Unidos fue el principal destino mundial para quienes buscaban cursar estudios universitarios en el exterior. Los estudiantes extranjeros, que con frecuencia pagan matrículas completas y más elevadas que las de los residentes, representan además una fuente fundamental de ingresos para muchas instituciones y contribuyen indirectamente a financiar la educación de los alumnos estadounidenses.

Pero la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración, las modificaciones en las reglas para obtener y conservar visados y las restricciones a las posibilidades de trabajar después de graduarse comenzaron a alterar esa ecuación. A eso se suma la incertidumbre generada por la guerra comercial con China, uno de los principales países de origen de los estudiantes internacionales.

La llegada de nuevos estudiantes extranjeros a Estados Unidos cayó un 15% en un año, según un relevamiento del Instituto de Educación Internacional SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El temor es que un título universitario estadounidense deje de representar una puerta de entrada a una carrera profesional en el país. Muchos jóvenes que antes elegían Estados Unidos por sus oportunidades académicas y laborales ahora evalúan alternativas en Europa, Australia y otros destinos.

“Da la sensación de ser un lugar inseguro. Ese es el mensaje que la administración Trump ha estado enviando a las familias de todo el mundo, y están escuchando”, afirmó Veena Dubal, asesora legal de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios.

Las consecuencias en los campus

El impacto ya se refleja en las cuentas de las universidades. Ante la pérdida de ingresos, varias instituciones comenzaron a reducir presupuestos, cerrar programas académicos y despedir empleados. La Universidad del Norte de Texas anunció la eliminación o fusión de unos 70 programas, mientras que la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Boston señalaron la caída de la matrícula internacional como uno de los factores que agravaron sus dificultades financieras.

En la Universidad Estatal de Ohio, la matrícula total creció este otoño, pero la cantidad de estudiantes extranjeros cayó un 13%, con un retroceso del 20% entre los provenientes de China. En la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, otro destino tradicional para los estudiantes chinos, la inscripción de alumnos de ese país disminuyó un 9%.

Michigan State también registró una caída del 10% en su matrícula internacional. Elena Li, una estudiante china de segundo año de esa universidad, señaló que varios de sus compatriotas decidieron no viajar a Estados Unidos por temor a no conseguir autorización para permanecer y trabajar después de terminar sus estudios.

La guerra comercial y las restricciones de Trump alejan a los estudiantes chinos de las aulas estadounidenses JADE GAO - AFP

Otros alumnos que ya están en el país evitan viajar al exterior para renovar sus visados por miedo a que las autoridades no les permitan regresar.

Una de las principales preocupaciones está vinculada al programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT, por sus siglas en inglés), que permite a los estudiantes internacionales trabajar temporalmente en Estados Unidos después de graduarse. El Departamento de Seguridad Nacional propuso cobrar a las instituciones educativas una tarifa de 70.000 dólares por cada estudiante que participe del programa, una medida que todavía no fue aprobada. La participación en el OPT, sin embargo, ya cayó un 6% este otoño.

Además, la administración finalizó una norma que limita a cuatro años la permanencia de estudiantes internacionales en el país, salvo que obtengan una autorización federal para extenderla. La medida fue bloqueada temporalmente por un juez y enfrenta cuestionamientos legales.

Una pérdida económica y de talento

Un análisis de NAFSA, la asociación que promueve la educación internacional, estimó que la caída de la matrícula de este otoño representa una pérdida de 2400 millones de dólares para la economía estadounidense y unos 31.000 puestos de trabajo.

Aunque Estados Unidos continúa siendo el principal destino mundial para estudiantes internacionales, con más de un millón de alumnos extranjeros matriculados durante el último ciclo lectivo, el deterioro de su atractivo coincide con una competencia global cada vez mayor.

Los datos también muestran diferencias según el nivel de estudios. Los estudiantes de posgrado registraron los mayores retrocesos, especialmente en las maestrías, mientras que la matrícula de grado se mantuvo relativamente estable y la de doctorado incluso mostró un crecimiento. Un análisis de datos de visados realizado por The New York Times detectó que la cantidad de autorizaciones para cursar maestrías cayó un 15% interanual en octubre, mientras que las correspondientes a doctorados aumentaron alrededor de un 6%.

Las universidades estadounidenses enfrentan una reducción de sus ingresos por la caída de la matrícula internacional Steven Senne - AP

Para Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, las restricciones migratorias no son el único factor: también pesan la incertidumbre sobre el financiamiento de la investigación y el costo creciente de estudiar en Estados Unidos.

“Hay demasiada incertidumbre en Estados Unidos. Es demasiado difícil, y lo que es más importante, hoy tenemos muchas más opciones que hace 10 años. ¿Por qué someternos a esto?”, resumió Aw al describir el razonamiento de los estudiantes que consideran otros destinos.

Agencia AP y diario The New York Times