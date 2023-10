escuchar

Matthew Perry murió este sábado 28 de octubre y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de homenajes por el mítico personaje que interpretó en Friends. El cuerpo del actor fue hallado sin vida en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles y, según trascendió, habría fallecido por ahogamiento. Los fanáticos de Chandler Bing recordaron sus momentos más icónicos en la pantalla, como el apasionado beso que compartió con Julia Roberts en las primeras temporadas de la serie. Recientemente, se conoció una devastadora coincidencia detrás de su partida, que vinculó a la actriz de Hollywood.

“Oh, ¿entonces el agua tibia girando a tu alrededor te hace sentir bien? Soy Mattman”, escribió el actor en su última publicación de su perfil de Instagram, donde acumuló más de nueve millones de seguidores, que dató de hace una semana. “Estamos devastados al enterarnos de la muerte de Matthew Perry”, destacaron en la cuenta oficial de Friends. Y agregaron: “Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, seres queridos y todos sus fans”.

La despedida de Friends en homenaje al actor Instagram: friends

Matthew Perry se ganó el corazón de los espectadores a lo largo de su trayectoria fílmica, con películas como 17 again o Mi vecino el asesino. Pero su papel que más trascendió fue, sin lugar a dudas, el de Chandler Bing en Friends. Su carisma, su lealtad con sus amigos y su imparable uso de la ironía lo llevaron a ser el favorito de muchos fanáticos de la sitcom.

En el episodio 13 de la segunda temporada, Bing se reencontró con Susie Moss, interpretada por Julia Roberts, una excompañera de la secundaria que planeará contra él una cruel venganza por un hecho del pasado. El breve romance entre la actriz de Hollywood y el estadounidense trascendió las pantallas, en 1996, durante alrededor de seis meses, según relató el actor en sus memorias.

Uno de los fanáticos advirtió una devastadora coincidencia entre la muerte de Perry y la protagonista de Erin Brockovich. “Acabo de caer en la cuenta y me ha terminado de destrozar”, advirtió el usuario de X (exTwitter) @davidcinema97. Y siguió: “Matthew ha fallecido el mismo día del cumple de Julia Roberts”. Efectivamente, la actriz cumplió este sábado 56 años.

La desgarradora coincidencia entre la muerte de Matthew Perry y Julia Roberts X: @davidcinema97

Matthew Perry relató que vivió un romance con Julia Roberts X: @davidcinema97

Qué escribió Matthew Perry sobre Julia Roberts en su libro de memorias

Matthew Perry publicó en noviembre de 2022 su libro Friends, lovers and the big terrible thing, donde relató sus memorias y visibilizó la adicción al alcohol y a otras sustancias que enfrentó durante diferentes etapas de su vida. En la publicación, el actor compartió el motivo por el que decidió terminar su romance con Julia Roberts, quien interpretó a Susie Moss en un episodio de la famosa sitcom.

“Salir con Julia Roberts fue demasiado para mí”, apuntó. Y siguió: “Siempre estuve seguro de que ella iba a romper conmigo. Así que, en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts. Rompo con todas porque tengo un miedo mortal de que descubran que no soy suficiente, que no importo y que estoy demasiado necesitado. Romperán conmigo, entonces eso me aniquilará, porque tendré que tomar drogas y eso me matará”.