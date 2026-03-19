Es oficial: los documentos de identificación aceptables en el control de seguridad de la TSA

Viajar dentro de Estados Unidos implica atravesar uno de los filtros más estrictos en materia de seguridad aeroportuaria. En ese proceso, la identificación del pasajero es un requisito clave que puede definir si una persona accede o no a su vuelo. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) mantiene una lista actualizada de documentos válidos, con cambios recientes que impactan directamente en millones de viajeros.

Los requisitos básicos para volar en Estados Unidos

De acuerdo con la TSA, todos los pasajeros adultos, es decir, mayores de 18 años, deben presentar una identificación válida en el punto de control de seguridad del aeropuerto para viajar. Este requisito es obligatorio y forma parte del proceso estándar antes de abordar un vuelo dentro del país norteamericano.

La normativa vigente de la TSA estipula que las licencias de conducir temporales no son formas válidas de identificación LM Otero - AP

El organismo advierte que la lista de documentos aceptables puede modificarse sin previo aviso, por lo que recomienda verificar la información antes de viajar. Este punto resulta especialmente relevante ante los cambios implementados en los últimos años, que redefinieron qué identificaciones son consideradas válidas.

Licencias y documentos estatales: el impacto del REAL ID

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la implementación del REAL ID. Según la TSA, desde el 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas por los estados que no cumplan con este estándar dejaron de ser aceptadas en los aeropuertos.

Esto significa que quienes no posean una identificación compatible deben optar por una alternativa válida, como un pasaporte, o iniciar el trámite para obtener un REAL ID a través de las oficinas correspondientes de su estado. La normativa busca reforzar los controles de seguridad y unificar los criterios de identificación a nivel federal.

Desde el 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir estatales que no cumplen con el estándar federal REAL ID dejaron de ser aceptadas Archivo

Además, se aclara que las licencias de conducir temporales no son consideradas una forma válida de identificación, lo que puede generar inconvenientes para quienes estén en proceso de renovación de su documentación.

Documentos aceptados en los controles de la TSA

La lista de identificaciones válidas es amplia e incluye tanto documentos tradicionales como opciones más recientes. Según la TSA, entre los principales documentos aceptados se encuentran:

El pasaporte estadounidense

estadounidense La tarjeta de pasaporte

Las tarjetas de viajero confiable emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional, como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

También son válidas:

Las identificaciones emitidas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluidas aquellas destinadas a familiares dependientes, así como la tarjeta de residente permanente y la tarjeta de cruce fronterizo.

En el caso de comunidades indígenas, se aceptan:

Documentos con fotografía emitidos por naciones tribales reconocidas a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas.

Cómo presentar la licencia digital a la TSA

Asimismo, se incluyen credenciales como:

La tarjeta PIV HSPD-12

Los documentos de marinos mercantes

Las tarjetas de identificación de trabajadores del transporte (TWIC, por sus siglas en inglés)

(TWIC, por sus siglas en inglés) Las tarjetas de salud para veteranos.

A nivel internacional:

Los pasaportes emitidos por gobiernos extranjeros también son aceptados.

Algunas licencias de conducir canadienses

Documentos específicos emitidos en Canadá

¿Qué pasa si no se presenta una identificación válida?

A partir del 1° de febrero de 2026, se incorporó una nueva alternativa para quienes no cuenten con una identificación aceptable al momento de pasar por el control. Según la TSA, los pasajeros pueden abonar una tarifa de 45 dólares para utilizar el sistema TSA ConfirmID.

Este mecanismo permite al organismo intentar verificar la identidad del viajero mediante otros métodos. Si la verificación resulta exitosa, la persona podrá continuar con el proceso de control de seguridad. Sin embargo, si no se logra confirmar la identidad, el acceso al área de inspección será denegado.

La recomendación oficial es realizar este trámite antes de dirigirse al aeropuerto, en caso de saber con anticipación que no se cuenta con la documentación requerida.

A partir del 1° de febrero de 2026, los pasajeros sin identificación aceptable pueden optar por el sistema TSA ConfirmID Brett Coomer - Houston Chronicle

Documentos vencidos y casos especiales

Otro aspecto relevante es la validez de documentos vencidos. La TSA señala que actualmente se aceptan identificaciones expiradas hasta dos años después de su fecha de vencimiento, siempre que correspondan a alguno de los documentos incluidos en la lista oficial.

En cuanto a los menores de edad, el organismo establece que los niños y adolescentes menores de 18 años no están obligados a presentar identificación cuando viajan dentro de Estados Unidos.

No obstante, existen excepciones: los menores que viajan solos y son elegibles para programas como TSA PreCheck deben contar con una identificación válida para acceder a controles más rápidos.