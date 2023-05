La verdad detrás del éxito en redes sociales de Chiky BomBom: “Hay que aprender a luchar sin fuerzas”

escuchar

Chiky BomBom todavía no saluda y su energía ya se siente, incluso a través de una llamada casi de extremo a extremo del continente, entre Estados Unidos y la Argentina. Sentada, frente a la computadora, aprovecha los últimos minutos para acicalarse, mientras la cámara se enciende para comenzar a hablar de su vida, de su éxito profesional “guiado por Dios”, como ella misma dice, de la promoción de la tercera temporada de Ojos de mujer (E! Entertainment) e incluso de un proceso depresivo que la llevó a pensar en el suicidio.

Actualmente, La Pantera forma parte del elenco de Hoy Día, el exitoso programa matutino de Telemundo, una de las cadenas de televisión más importante dedicada a la comunidad hispana en la geografía norteamericana.

Comienza la charla y no pasan más de diez segundos antes de que Chiky pronuncie su inconfundible “¡Buenas, buenas!”, una frase que la hizo famosa en redes sociales durante la pandemia por Covid-19, momento en que se dedicó a llevar humor a sus casi tres millones de seguidores junto con un mensaje claro, principalmente para las mujeres: “Eres bella como eres. Eres valiosa. Eres poderosa y que nadie te quiera convencer de lo contrario”. Ella no lo sabe, pero en un momento en que en Buenos Aires la temperatura baja progresivamente de cara al invierno, su voz trae calor.

Chiky BomBom, cuyo nombre de pila es Lissette Eduardo, es dominicana de nacimiento, pero se crió en Nueva York. Con 33 años, tiene una amplia comunidad digital, no solo en América Latina sino en el mundo. Comenzó a producir contenido en Facebook en 2015 y, cinco años después, en plena pandemia, su cuenta de Instagram estalló con millones de seguidores, quienes aislados en sus hogares, se atrevían a pararse frente a la cámara del celular o la computadora e imitaban sus coreografías y sus frases.

Chiky BomBom motiva a sus seguidores a través de sus redes sociales

Es difícil pensar en alguien que, en algún paseo por las redes sociales, no se haya topado con el enunciado: “Yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad y hago con ella lo que quiera”. Con esa misma energía y un profundo deseo de vivir, compartió lo que la motiva en diálogo con LA NACION.

¿Cómo se pasa de atreverse a publicar videos de uno mismo en redes sociales a tener el alcance que hoy tenés?

-Yo estoy en un sueño. No quisiera que me despertaran. Ni sé qué decirte, la verdad, porque no he tenido el momento de sentarme a procesarlo. Para mí ha sido una bendición total y estoy rompiendo barreras, porque Dios lo quiso así. Yo no busco absolutamente nada, porque todo llega.

En esta y otras oportunidades mencionás mucho a Dios. ¿Es la fe una constante en tu vida?

-Dios es mi manager. Vos ahora me estás entrevistando, pero es gracias a él que esto ocurre. Es mi manager de cabecera, quien maneja mi carrera, mi vida, absolutamente todo. Con él, todo. Sin él, nada. El día que yo suelte su mano, todo lo maravilloso que le doy a ustedes, a la gente, acaba.

Pensando en el éxito que hoy tenés, ¿qué se siente estar dentro de las 25 mujeres más poderosas de 2023 de People en Español, anunciado en marzo?

-Se siente espectacular. A mí no me gusta mucho darme bombos [alardear]. Creo que soy una persona un poco extraña, porque no me creo nada de lo que me está pasando. Es como si yo no despertara de este sueño. Cada vez que me pasa algo, digo: “Yo solo se lo dedico al público, a mi familia cibernética”.

Chiky BomBom fue nombrada una de las 25 mujeres más poderosas según la revista People en Español Instagram/@ chikybombomreal

Yo siento que todo lo que me sucede es para que el algún momento los jóvenes, las mujeres que han querido intentar algo y han tirado la toalla, me miren a mí como un espejo y se digan: “Si ella lo está logrando, yo también lo puedo lograr”.

Yo no me creo nada. Quiero que cuando las mujeres vean la lista de las “25 poderosas” digan: “Yo puedo estar ahí”. Nada está lejos, nada es difícil. Todo es posible”.

En tu experiencia y tu manera de motivar, ¿qué se necesita para creer en la capacidad propia y decir “Yo puedo”?

-Hay varios ingredientes. El primero es creer en ti mismo sobre todas las cosas. Siempre te vas a encontrar con “piedritas”, pero es clave creer en vos. No importa que tu familia ni amigos te respalden, mientras vos estés convencido de que sí se puede.

Luego, hay que aprender a luchar sin fuerzas. Porque tampoco es fácil. El éxito duele. La gente cree que todo es lindo. Hacía mucho tiempo que yo quería llegar allí, pero recibí muchos “no” e incontables puertas se me cerraron. Hubo momentos en que me cansé, en que pensé en tirar la toalla, en que me cuestioné si lo estaba haciendo bien. Yo también dudé de mí, pero siempre aparecían esos angelitos que me decían: “Dios está contigo y todo es posible”.

Lissette Eduardo, más conocida como Chiky BomBom Cortesía Boca PR

Y hablando de los múltiples “no” que recibiste, ¿es cierto que fue Thalía quien descubrió tu talento?

-Yo nunca inicié las redes sociales pensando en que iba a tener éxito. Al contrario, para mí fueron un canal de desahogo porque estaba muy sola, atravesaba un proceso de depresión y decidí comenzar a compartir mis anécdotas, mis creencias, lo que soy, y empecé a conectar con el público. Yo hacía muchos videos de parejas, inicialmente en Facebook, pero luego intenté un giro cuando me dije: “Yo lo que tengo es personalidad, guasacaca y sabor. La vida me sabe a frutas y eso es lo que voy a dar”.

Thalía vio lo que yo hacía en redes sociales, le encantó y me contactó hace casi ocho años. Primero hice una colaboración para su marca de ropa y luego me ofreció promocionar mi primera frase que se hizo famosa: “La vida me sabe a frutas”, y que la tengo tatuada en un brazo, con la que también hicimos una canción. Desde aquel entonces, ella ha sido una bendición en mi vida. Thalía creyó en mí, tuvo visión y se lo agradeceré la vida entera.

En otras entrevistas has hablado abiertamente sobre el cuadro depresivo que atravesaste y los pensamientos acerca de quitarte la vida y la de tu hijo

-Buscando ayuda profesional, porque si no, no se puede. También aprendiendo a luchar sin fuerzas, porque duele. Hubo momentos en que no quería absolutamente nada, ni siquiera ducharme. Tampoco querés que nadie te hable de amor, ni de cariño. Pero con ayuda especializada e inclusive con medicación, se puede superar. Y claro, de la mano con Dios.

Entre tus proyectos actuales, además de mantener activa tu comunidad en redes sociales y ofrecer charlas motivacionales, ¿qué puede esperar el público de la nueva temporada de Ojos de mujer?

-¡Viene muy picante y polémica! Va a estar espectacular esta tercera temporada, que se estrena el 22 de junio con revelaciones, opiniones honestas y empoderamiento femenino, donde compartiré junto con Érika de la Vega y Elizabeth Gutiérrez, bajo la conducción de Carla Medina. Yo soy Chiky BomBom, La Pantera, la voz del pueblo, y no se la pueden perder.