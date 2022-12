Mostró un detalle en un aeropuerto de Estados Unidos e hizo una picante broma: “Va a venir un argentino…”

escuchar

Julio Soria es un argentino que vivió por algún tiempo en el país norteamericano. Eso le permitió adquirir experiencias y un sinfín de anécdotas para compartir con sus compatriotas. En uno de sus últimos videos, habló sobre cómo son las tiendas locales en algunos sitios de Estados Unidos. El también creador de contenido aprovechó la ocasión para advertir que la manera de manejarlas podría representar un riesgo si hay un argentino cerca. Se volvió viral y causó la intriga de cientos de latinoamericanos.

El tiktoker se dio a la tarea de acudir a los locales disponibles en el aeropuerto para mostrar su funcionamiento. “Están automatizados, no necesitan empleados. Te tenés que cobrar vos solo”, dijo en su cuenta @gojulito. Este sistema no le pareció muy funcional, así que no dudó en dárselo a conocer a su comunidad virtual.

Al ser originario de la nación sudamericana, donde las tiendas de conveniencia suelen ser de diferente manera, dio su veredicto. “¿Sabés dónde está el problema con todo esto automatizado? Que va a venir un argentino, va a levantar lo que quiere y se lo va a llevar... no va a pagar y se va a ir a sentar tranquilito”, consideró el también tiktoker sobre el posible riesgo.

Un tiktoker reveló cómo son las tiendas de autoservicio en EE.UU.

Como este mecanismo no tiene ningún empleado al tanto de lo que ocurre en el establecimiento, podría causar que la gente actúe sin temor a recibir una sanción, según estimó el tiktoker. “Confían mucho en nosotros”, mencionó. En su video dejó ver cómo eligió un café frío y después se lo llevó de la tienda, sin pagarlo. No obstante, en la descripción del clip aclaró que solo lo hizo para causar gracia.

Las tiendas automáticas en EE.UU. son una realidad

Hasta el momento, Julio acumuló 100.000 reproducciones y comentarios de todo tipo de personas en este clip. El influencer, dedicado a compartir también tips de viajes, aclaró varias dudas de los espectadores. Al mismo tiempo, recibió críticas de algunas personas por haber tachado de ladrones a sus connacionales.

Lo primero que le preguntaron fue si en realidad la gente sí podía irse sin pagar: “Si me decís Suiza te creo, pero en Estados Unidos es igual que en Argentina, es gente del tercer mundo con más plata”, dijo una persona. El argentino de inmediato respondió: “Por eso está (la tienda) en el aeropuerto, si llegara a estar en la calle no le dejan ni un cartel”.

El argentino dijo que los clientes tienen que pagar por sí mismos sus productos, sin ayuda de ningún empleado @gojulito/TikTok

Entre los comentarios que predominaron, estuvieron los de personas que se tomaron su clip con humor: “Nos conoce bien”; “Me pasó cuando viajé, los vasos de gaseosa eran recargables, pero no sabía que había que pagar la gaseosa cada vez que recargaba el vaso”, dejó una persona.

Por otro lado, hubo algunos usuarios que le reprocharon sus declaraciones. Además, le hicieron algunas advertencias: “Con cualquier persona del mundo pasa, tenés que viajar más y conocer más culturas para saber que pasa en todos lados”; “Hacés dos cuadras y te lleva el FBI”; “Todo lo que hacés, vuelve”; “Los del norte siempre haciéndonos quedar mal”, le escribieron.

