Las gigantescas esculturas de Robert Therrien serán exhibidas en Los Ángeles

Torres de enormes platos y muebles a la medida de gigantes son parte de los tesoros expuestos en Los Ángeles en una nueva exhibición sobre el trabajo del artista estadounidense Robert Therrien.

La muestra en el museo The Broad es la más grande a la fecha de la obra del fallecido creador.

Con más de 120 obras producidas durante más de cinco décadas, la exposición ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar los bocetos íntimos de uno de los más celebrados artistas de Los Ángeles, así como su distintivo trabajo a gran escala.

"Hay muchas obras en esta muestra que te colocan en perspectiva", dijo a AFP Paul Cherwick, codirector del patrimonio de Robert Therrien.

"Estar debajo de esas mesas (...) te coloca en esa área que recuerdas con un tamaño y una escala diferente".

"Te altera un poco la percepción".

Therrien, fallecido en 2019 a los 71 años, rompió la tendencia minimalista en la escultura de finales del siglo XX, reimaginando objetos mundanos como piezas de arte inmersivas gigantes.

El museo prometió a los visitantes que podrán caminar debajo de la inmensa mesa y de las sillas, y maravillarse frente a las ollas apiladas en un gabinete de tamaño humano.

Ed Schad, curador de The Broad, dijo que el enorme tamaño de algunas de las obras expuestas tenía un efecto casi visceral en el espectador.

"A veces las cosas son más grandes que nosotros, otras veces son más pequeñas, pero eso nos afecta físicamente, y también psicológicamente", afirmó.

"Cuando veo esta mesa y estas sillas, pienso en esas experiencias de nuestra infancia que aún son muy importantes para nosotros".

"Robert Therrien: Esto es historia" estará en The Broad hasta el 5 de abril.

hg/pr/cr