Las pistas por las que vinculan a Shakira con Alejandro Sanz

escuchar

La vida sentimental de Shakira volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no es por un rumor que involucre al corredor de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, con quien se la ha relacionado durante las últimas semanas, sino por un supuesto romance que tendría con Alejandro Sanz. Algunos medios aseguran que los cantantes están en una relación por un par de pistas que identificaron, como la letra de una nueva canción y una cariñosa felicitación que la colombiana le hizo en sus redes sociales.

De acuerdo con Socialité, un programa español de espectáculos, la supuesta relación que Shakira tiene con Hamilton sería una “maniobra distractora” para la opinión pública, mientras que el verdadero dueño de su corazón es Sanz. Los presentadores del show explicaron que “varios medios latinoamericanos dieron con la clave” para revelar la verdadera vida amorosa de la cantante.

Shakira y Alejandro Sanz mantienen una relación cercana desde 2005, cuando produjeron juntos "La tortura" Instagram/alejandrosanz

Todo comenzó con la filtración de una canción inédita de la colombiana, en donde aparece la frase “te busqué para que me tortures”, lo que revivió el tema que ambos intérpretes produjeron en 2005: “La tortura”. “Ella nos deja varias pistas sobre el romance. Entre ellos es muy importante la palabra ‘tortura’ porque la nombra en la canción”, aseguraron. Además, recordaron que en aquel entonces hubo rumores sobre una relación entre ambos, los cuales volvieron a aparecer en 2022, cuando la colombiana hizo oficial su separación de Gerard Piqué.

Otras frases que se filtraron de la melodía y que levantaron sospechas fueron: “Andaba sola, ya lo sé, era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo”.

En varias ocasiones, Shakira y Alejandro Sanz han demostrado el cariño que se tienen a través de sus redes sociales Instagram/alejandrosanz

La cariñosa felicitación entre Shakira y Alejandro Sanz

La segunda prueba de la supuesta relación entre los cantantes se basa en una historia que la barranquillera compartió en su Instagram el pasado 14 de junio. Se trató de un cariñoso mensaje que le dedicó a Sanz cuando este firmó un contrato con la discográfica Sony Music, la misma con la que trabaja Shakira. “¡Bienvenido a casa, hermano!”, escribió la intérprete al lado de una captura de pantalla de la revista Billboard, donde se daba a conocer la noticia del español y su nueva casa productora.

Los presentadores de Socialité recordaron que recientemente Sanz expuso sus problemas emocionales en sus redes sociales, derivados, supuestamente, del término de su relación amorosa con Rachel Valdés. Por lo que el cantante, al igual que Shakira, estaría soltero y libre para entrar a otro romance.

Shakira y Alejandro Sanz saltaron a los titulares debido a un par de pruebas que confirmarían su relación amorosa Instagram/alejandrosanz/shakira

Existe una tercera prueba que confirmaría el vínculo entre los famosos y tiene que ver con las declaraciones emitidas en el portal español Vanitatis, de El Confidencial, el pasado 13 de junio. La periodista Silvia Taulés reveló que una fuente cercana a la barranquillera le confirmó que “hace un tiempo estaba interesada por un músico de fama internacional” y algunos relacionaron de inmediato a Sanz. La información no tuvo gran trascendencia debido a que la misma fuente le habría confirmado que Shakira y Hamilton sí se encontraban en una relación y ese dato fue el protagonista de los títulos. Sin embargo, cobró fuerza luego de que se descubrieran las dos pruebas anteriores.

LA NACION