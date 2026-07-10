¿Kamala al 2028?: últimas encuestas posicionan a la demócrata al frente en las próximas elecciones presidenciales

Kamala Harris aparece como la dirigente mejor posicionada del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2028. Los relevamientos más recientes le otorgan una ventaja de dos dígitos sobre sus principales competidores y la ubican como la figura con mayor respaldo entre los votantes demócratas.

Kamala Harris lidera los sondeos nacionales de la interna demócrata de 2028

De acuerdo con el promedio de sondeos elaborado por RealClearPolling, la exvicepresidenta registra un 28,9% de intención de voto entre demócratas y simpatizantes del partido. La cifra la sitúa por delante del gobernador de California, Gavin Newsom, que alcanza el 16,8%.

Harris lidera las encuestas de RealClearPolitics Poll Average RealClearPolitics Poll Average

La diferencia se amplía en algunas mediciones recientes. Una encuesta de Quantus Insights realizada entre el 3 y el 7 de julio le otorgó a Harris un 35% de apoyo, frente al 18% de Newsom. Por su parte, un sondeo del Financial Times la ubicó con un 33%, mientras que el mandatario californiano obtuvo un 15%.

Detrás de ambos aparecen otros referentes con proyección nacional, como Pete Buttigieg (11,4%), Alexandria Ocasio-Cortez (8,8%), Josh Shapiro (7,1%) y Mark Kelly (4,8%), según el promedio nacional.

Los posibles rivales de Harris por la nominación demócrata de 2028

Aunque Harris ocupa el primer lugar en la mayoría de las mediciones, el escenario todavía está lejos de definirse. Ninguno de los dirigentes mejor posicionados anunció oficialmente una candidatura y faltan más de dos años para el inicio formal de las primarias.

Entre los nombres que aparecen con mayor frecuencia en las encuestas figuran:

Gavin Newsom , gobernador de California.

, gobernador de California. Pete Buttigieg , exsecretario de Transporte.

, exsecretario de Transporte. Alexandria Ocasio-Cortez , congresista por Nueva York.

, congresista por Nueva York. Josh Shapiro , gobernador de Pensilvania.

, gobernador de Pensilvania. Mark Kelly , senador por Arizona.

, senador por Arizona. JB Pritzker , gobernador de Illinois.

, gobernador de Illinois. Cory Booker , senador por Nueva Jersey.

, senador por Nueva Jersey. Andy Beshear , gobernador de Kentucky.

, gobernador de Kentucky. Gretchen Whitmer , gobernadora de Michigan.

, gobernadora de Michigan. Jon Ossoff, senador por Georgia.

La principal excepción a la tendencia observada en los últimos meses fue una encuesta de Emerson College realizada en mayo. En ese estudio, Buttigieg encabezó las preferencias con un 18%, seguido por Newsom con 16%, mientras Harris quedó tercera con un 10%.

Qué dijo Kamala Harris sobre una nueva candidatura a la Casa Blanca

Aunque todavía no lanzó oficialmente una campaña, Harris ya dio señales de que evalúa volver a competir por la Casa Blanca. De acuerdo con CNN, en abril de 2026, durante la Convención de la National Action Network, fue consultada sobre una posible candidatura y respondió que es una opción que considera.

“Podría, podría. Lo estoy pensando”, afirmó durante una conversación con el reverendo Al Sharpton. Sin embargo, todavía no anunció una estructura de campaña ni confirmó cuándo tomará una decisión definitiva. A más de dos años de las primarias, el escenario permanece abierto.

Polymarket marca otra carrera demócrata con Gavin Newsom al frente

Los mercados de predicción ofrecen una lectura diferente a la de las encuestas tradicionales. Según los datos más recientes de Polymarket, el favorito entre los apostadores para obtener la nominación demócrata es Gavin Newsom, con un 18% de probabilidades implícitas. Detrás aparecen Alexandria Ocasio-Cortez, con 15%, y Jon Ossoff, con 12%.

Harris vs. Newsom: quién va ganando de cara a las elecciones generales de 2028 Fotomontaje generado con IA

En ese mismo ranking, Harris figura con un 7%. La diferencia refleja que las apuestas no necesariamente miden intención de voto actual, sino las expectativas de los participantes sobre quién terminará convirtiéndose en el candidato del partido.

A medida que se acerquen las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2028, el panorama podría modificarse por múltiples factores.