Ley del Seguro Social 2025: información sobre el ajuste del COLA

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) informó un incremento del ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) del 2,5% para este 2025, que afectó a más de 72,5 millones de beneficiarios en el territorio. El organismo está pendiente de determinar este índice para 2026.

El ajuste del COLA en 2025, según la ley del Seguro Social

Casi 68 millones de personas alcanzadas por el Seguro Social percibieron un incremento del 2,5% en enero de 2025, tras el ajuste del COLA anunciado por la administración. Para otros 7,5 millones de destinatarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) comenzó el 31 de diciembre de 2024.

El ajuste del COLA para 2025 fue del 2,5% y se pronostica un monto mayor para 2026 Freepik

En tanto, el límite de ingresos de este año para las personas que aún no cumplieron su edad plena de jubilación durante 2025 es de US$23.400. Así, la SSA advirtió en un comunicado que se deduciría US$1 de los beneficios en el año corriente por cada US$2 que se gane por encima de la cifra señalada.

Cuándo anunciará la SSA el ajuste del COLA para 2026

El ajuste del costo de vida se realiza cada año en octubre, luego de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) publica los datos del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores de Oficina (CPI-W, por sus siglas en inglés) de septiembre.

De cuánto será el ajuste del COLA para 2026 Archivo

Con la publicación prevista para el 15 de octubre, el organismo aseguró que postergó la publicación de los datos de inflación del mes pasado al 24 de octubre, en medio del cierre del gobierno de Estados Unidos.

En tanto, según remarcó Univision, se estima que el ajuste del COLA para 2026 se sitúe en 2,7%, superior al 2,5% de este año. Esto representaría un promedio de US$54 adicionales al mes para los beneficiarios de la jubilación.

Más de 72 millones de personas recibieron beneficios del Seguro Social en 2025 Freepik

Cómo se percibirán los cheques del Seguro Social en 2026

Desde el 30 de septiembre de 2025, la SSA eliminó la emisión de cheques en papel para pagos federales, tal como se anunció el día 5 de ese mes en un comunicado oficial. El director de la agencia, Fran Bisignano, dio los detalles de la medida en una visita a la oficina local de Wichita, Kansas.

La medida presentó el objetivo de reducir los tiempos de espera de atención en la agencia federal y agilizar los procesos para los destinatarios. Bisignano señaló que alrededor de 75 millones de estadounidenses poseen una cuenta en línea en el Seguro Social y que pretende incrementar esa cifra a 200 millones en 2026.

De esta forma, los beneficiarios pueden optar por el pago a través de las cuentas en línea o con un depósito directo, pero no es necesario acudir a la oficina de la SSA correspondiente de forma presencial.

“Es fundamental que nuestros empleados cuenten con las herramientas y la tecnología necesarias para brindar la experiencia de primera clase que los estadounidenses merecen”, concluyó sobre la iniciativa.