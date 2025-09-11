Adiós al papel: la actualización del Seguro Social que impacta a millones de jubilados a partir del 30 de septiembre

Los beneficiarios de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) observarán cambios en los pagos. En medio de una actualización anunciada días atrás, la entidad confirmó que dejará de emitir cheques en papel, una decisión que impactará a millones de jubilados y pensionados en todo el país norteamericano.

Cuál es el cambio en los beneficios del Seguro Social

El director de la agencia federal, Frank Bisignano, emitió un comunicado en su visita a la oficina local en Wichita, Kansas, el 5 de septiembre pasado. En el evento, analizó el uso de la tecnología y la agilización de procesos para los clientes en el sistema.

(Archivo) Los clientes podrán realizar este proceso de forma virtual y sin necesidad de acudir a las oficinas United States Digital Service

“Es fundamental que nuestros empleados cuenten con las herramientas y la tecnología necesarias para brindar la experiencia de primera clase que los estadounidenses merecen", puntualizó.

En ese sentido, Wichita Eagle señaló que la SSA eliminará la emisión de cheques en papel para pagos federales a partir del 30 de septiembre de 2025. Esta acción se enmarcó en los esfuerzos de la entidad por reducir los tiempos de espera en los procesos de los beneficiarios.

Alrededor de 75 millones de estadounidenses poseen una cuenta en línea en el Seguro Social. Bisignano anunció que planea incrementar esta cifra a 200 millones en 2026.

Cómo se emitirá el pago del Seguro Social a partir del 30 de septiembre

Los beneficiarios podrán optar al pago en sus cuentas en línea o a través de un depósito directo, sin necesidad de acudir a la oficina de la SSA correspondiente de forma presencial.

El comisionado puntualizó que este nuevo mecanismo tiene la intención de mejorar la atención al cliente y reducir los tiempos de espera al teléfono o en las sucursales de todo Estados Unidos.

(Archivo) Este cambio se implementará en EE.UU. a partir del 30 de septiembre de 2025 Shutterstock

“La velocidad promedio de respuesta al número nacional 800 se ha reducido de 30 minutos el año pasado a un solo dígito”, enfatizó en el comunicado oficial. También aportó datos sobre el retraso en las solicitudes por discapacidad, que disminuyó a su nivel más bajo en cuatro años, y la posibilidad de gestionar beneficios de forma ilimitada en My Social Security.

En cualquier caso, el funcionario aclaró que las oficinas locales continuarán disponibles después de la fecha para cualquier complicación que pueda surgir en los trámites digitales.

Qué dijo el director de la SSA sobre la seguridad de estos procesos

En declaraciones al medio mencionado, Bisignano hizo referencia a una preocupación creciente con respecto a las estafas en los trámites del Seguro Social. Con respecto al sistema que planea implementar, señaló que “aumenta la seguridad”.

“El número de la Seguridad Social es el más usado por todos y nuestro trabajo siempre ha sido protegerlo al máximo”, puntualizó. “Creo que, en el entorno digital, aunque haya gente que intente cometer fraude, también hay estafas en el correo, por ejemplo, donde se ven personas que aceptan cheques”.

(Archivo) La SSA dio claves para evitar el fraude en los procesos Imagen de karlyukav en Freepik

En ese sentido, la agencia detalló cuatro señales clave para identificar los intentos de fraude a los clientes: