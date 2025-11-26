Lions y Packers abren triple jornada del Día de Acción de Gracias con juego clave en la división

DETROIT (AP) — El resultado del partido del Día de Acción de Gracias entre Green Bay y Detroit podría ser crucial cuando termine la temporada regular de la NFL a principios de enero.

Los Packers (7-3-1) son los favoritos para ganar la División Norte de la NFC y los Lions (7-4) están ligeramente detrás de ellos, según BetMGM Sportsbook. Aunque en este momento ambos equipos están detrás de Chicago (8-3) en la división.

Eso le pone más presión al partido en Ford Field, donde la liga inicia su triple cartelera festiva.

Green Bay puede aumentar sus posibilidades de ganar la NFC Norte por primera vez desde 2021 con una victoria ante los Lions, dos veces campeones defensores de la división, y barrer la serie de la temporada para ganar tener la ventaja en el desempate.

"Nos estamos acercando al final, por así decirlo, y creo que cada juego se magnifica un poco más", expresó el entrenador de los Packers, Matt LaFleur.

Detroit tiene la oportunidad de ganar tres títulos divisionales consecutivos por primera vez desde 1952-54, cuando la franquicia ganó dos títulos de la NFL y perdió un juego de campeonato.

"No podrías pedir nada mejor", comentó el entrenador de los Lions, Dan Campbell.

El perdedor podría terminar perdiéndose los playoffs de siete equipos de la NFC en una carrera de conferencia que actualmente tiene ocho equipos con un récord ganador con poco más de un mes restante en la temporada.

Sigue a las estrellas

Micah Parsons de Green Bay tuvo su décimo sack de la temporada en la victoria del domingo sobre Minnesota, uniéndose al Salón de la Fama Reggie White como los únicos jugadores desde 1982 en tener al menos diez sacks en cada una de sus primeras cinco temporadas.

Parsons tuvo un sack en su debut con los Packers en la victoria 27-13 contra Detroit en la semana 1.

"Es un gran jugador", dijo Campbell. "Me gustan nuestros tackles".

Detroit intentará mantener a Parsons alejado de Jared Goff con los tackles ofensivos Penei Sewell y Taylor Decker.

Gibbs en marcha

Los Packers limitaron a Jahymr Gibbs a un mínimo de carrera de 2,1 yardas por intento de carrera en el primer enfrentamiento, la primera de cuatro derrotas de Detroit cuando el dinámico corredor fue contenido a menos de cuatro yardas por acarreo.

Pero Gibbs ha estado en ritmo en los últimos encuentros.

Tuvo 264 yardas desde la línea de golpeo, la mayor cantidad para un corredor de Detroit, y anotó el touchdown de la victoria de 69 yardas en tiempo extra el domingo contra los Giants de Nueva York.

"Un bateador de home run en el sentido más verdadero", dijo el safety de los Packers, Evan Williams. "Simplemente un tipo que es realmente explosivo cuando tiene el balón.

"Hace que algunas personas fallen y tiene esa velocidad para romper el juego y salir disparado".

