¿Cuánto dinero cobró Bad Bunny por su histórico show de medio tiempo que enfureció a Trump y conmovió a los latinos?

El histórico show de medio tiempo que Bad Bunny llevó al Super Bowl LX -un despliegue en español, cargado de símbolos latinos y mensajes políticos- tuvo un impacto multimillonario en audiencia, pero no en su cuenta bancaria de manera directa. Según la política de la NFL y lo que confirmaron medios como CBS y USA Today, el puertorriqueño no recibió un cachet millonario por encabezar el espectáculo, sino apenas el salario mínimo sindical, mientras la liga y Apple Music se hicieron cargo de una producción valuada en varios millones de dólares.

¿Cuánto cobró realmente Bad Bunny?

CBS News explicó que, como todos los artistas del show de medio tiempo, Bad Bunny no firmó un contrato de “estrella pagada”, sino que cobró el mínimo establecido por el sindicato SAG‑AFTRA, que ronda los 1000 dólares por día de trabajo.

Bad Bunny y Lady Gaga durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California Lynne Sladky - AP

Es decir, por el show que vieron más de 100 millones de personas en Estados Unidos, el primer artista latino solista de habla hispana en protagonizar el halftime show no se llevó un cheque millonario, sino un pago simbólico, mientras la NFL cubrió los costos de montaje, escenografía, vestuario y logística.

USA Today y otros medios estadounidenses recordaron que esta estructura se repite desde hace años: lo mismo ocurrió con figuras como Shakira, Jennifer Lopez, Rihanna o The Weeknd, que tampoco cobraron cachets astronómicos por sus presentaciones.

Bad Bunny y un show histórico para los latinos

En términos simbólicos, en cambio, el show sí fue histórico y de alto voltaje político. El halftime de Bad Bunny fue un guiño total a los latinos, con cañaverales, casas caribeñas, slogans en español y la frase “Juntos somos América” estampada en un balón de fútbol americano.

El espectáculo conmovió a buena parte del público latino en Estados Unidos, que lo leyó como una reivindicación de que la cultura latinoamericana también es cultura estadounidense, justo en medio de un clima político marcado por redadas, deportaciones aceleradas y leyes antiinmigrantes.

El half time show completo

El enojo de Trump y la apuesta política de Bad Bunny

Ese mismo contenido que emocionó a la audiencia latina irritó al presidente Donald Trump y a sectores conservadores. Cadenas y comentaristas afines al trumpismo criticaron el uso del español, las banderas latinoamericanas y los mensajes contra el odio, mientras en redes se multiplicaron los llamados a sancionar a la NFL por permitir lo que definieron como un “mitin político disfrazado de show”.

Trump escribió un mensaje en su red social para lanzarse en contra del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX Truth Social @realDonaldTrump

El contraste es fuerte: mientras Trump endurece el discurso contra migrantes y acentúa la retórica antiinmigrante, Bad Bunny eligió uno de los escaparates más grandes de la televisión estadounidense para decir que “la única cosa más poderosa que el odio es el amor” y que la voz de los latinos también tiene lugar en el corazón del espectáculo nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.