Impacto en Florida: un adolescente es acusado de abusar y asesinar a su hermanastra en un crucero

El proceso judicial contra un joven de 16 años residente en Titusville, Florida, continúa su curso en tribunales federales tras ser acusado de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado. La causa se originó a partir de un hecho ocurrido en noviembre de 2025 durante un viaje familiar en un crucero que se dirigía a Miami.

Investigación federal por el crimen en el Carnival Horizon: qué se sabe del caso Anna Kepner

De acuerdo con la investigación, el episodio tuvo lugar entre el 6 y el 7 de noviembre a bordo del barco Carnival Horizon, cuando la embarcación navegaba en aguas internacionales. La víctima, Anna Kepner, de 18 años, fue encontrada sin vida en el camarote que compartía con el acusado.

La muerte de la adolescente Anna Kepner en un crucero derivó en sospechas sobre su hermanastro Twitter

El cuerpo fue hallado por personal de limpieza, oculto debajo de una cama. Posteriormente, el informe del médico forense determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica, lo que implica que existió una fuerza externa que impidió la respiración.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el acusado habría atacado a la joven dentro del camarote durante el viaje. La investigación quedó en manos de autoridades federales debido a que el hecho ocurrió en jurisdicción marítima internacional.

En un primer momento, el adolescente fue procesado bajo normativa juvenil en febrero, lo que implicó que su identidad permaneciera bajo reserva. Sin embargo, esa condición cambió tras una decisión judicial posterior.

El 10 de abril, una jueza federal ordenó trasladar el expediente al sistema penal de adultos. Esta resolución habilitó la difusión del nombre del acusado y lo expone a una eventual pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

El crucero regresó a Miami al día siguiente de la muerte de Anna Kepner Facebook PortMiami

Traslado al sistema penal adulto en EE.UU.: cargos por homicidio y abuso sexual

Con el cambio de fuero, la causa dejó de regirse por la legislación juvenil y pasó a encuadrarse en las normas aplicables a adultos. En este marco, el acusado enfrenta cargos formales por homicidio en primer grado y abuso sexual agravado.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida. En paralelo, las autoridades remarcaron que la imputación constituye una alegación formal y que el principio de inocencia se mantiene vigente hasta que haya una sentencia.

“Presentaremos las pruebas ante el tribunal y llevaremos este caso con profesionalismo y diligencia”, dijo el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida. El fiscal federal señaló que se trata de delitos de máxima gravedad dentro del sistema penal.

Fiscalía de EE.UU. solicita prisión preventiva para el menor acusado

Desde su arresto inicial, el joven de 16 años permanece bajo supervisión electrónica y alojado en el domicilio de un familiar. No obstante, la fiscalía solicitó la revocación de ese beneficio y pidió su detención antes del juicio.

“Bajo la Ley de Reforma de Fianzas, el acusado es un peligro para los demás y debe ser mantenido en detención preventiva“, se detalló en la moción formal presentada por la fiscalía de EE.UU. para revocar la orden de libertad del menor.

Además, se destacó que el joven reside en un entorno donde hay otros menores. El pedido busca que un juez revise las condiciones actuales de libertad.

“Por lo tanto, el gobierno solicita respetuosamente que este tribunal ordene y lleve a cabo una revisión o revocación de la Orden de Libertad bajo las disposiciones de la Ley de Reforma de Fianzas“, se agregó en la moción.

Anna Kepner fue recordada como una joven divertida en su obituario

Cómo era el vínculo familiar entre la víctima y el acusado en el caso del crucero

El caso involucra a una familia ensamblada. La víctima era hija de Christopher Kepner, quien estaba casado con la madre del acusado. Todos se encontraban de viaje juntos al momento del crimen.

El padre de la joven manifestó su desacuerdo con la situación procesal del acusado y solicitó su encarcelamiento inmediato. “La situación es sumamente dolorosa y compleja para toda la familia”, dijo Kepner, según lo retomado por The Guardian. Por su parte, la defensa ha intentado en distintas ocasiones mantener la libertad supervisada del menor.

En la comunidad de Titusville, la muerte de la joven generó repercusión. En noviembre se realizó una ceremonia en su memoria. “Con tan solo 18 años, llenó el mundo de risas, amor y una luz que contagiaba a todos a su alrededor. Anna era pura energía: alegre, divertida, extrovertida y completamente ella misma”, se detalló en su obituario. “Amaba profundamente a sus hermanos y se aseguraba de que siempre lo sintieran”.

El expediente continúa en trámite en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida. Actualmente, se espera la respuesta del tribunal sobre la solicitud de detención preventiva presentada por la fiscalía.