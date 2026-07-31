Lollapalooza de Chicago: la amenaza de tormentas eléctricas pone en riesgo el evento musical del fin de semana

El Lollapalooza de Chicago podría desarrollarse bajo condiciones meteorológicas adversas este viernes y sábado. Un sistema de tormentas avanzará sobre Illinois con riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibles interrupciones en uno de los festivales musicales más importantes de Estados Unidos.

Pronóstico para Lollapalooza Chicago: lluvias y tormentas durante el viernes y sábado

Según Fox Weather, un sistema atmosférico que cruzará el centro de Estados Unidos mantendrá un patrón inestable durante varios días y afectará a millones de personas desde las Grandes Llanuras hasta el Medio Oeste.

Satélite De La NOAA Hoy

La abundante humedad que asciende desde el sur interactuará con un frente remanente y favorecerá nuevas rondas de tormentas sobre estados que ya recibieron lluvias importantes durante las jornadas anteriores. Esto hará que algunos sectores sean especialmente vulnerables a nuevas inundaciones repentinas.

Entre las áreas con mayor riesgo de precipitaciones intensas figuran:

Minnesota sudoriental.

sudoriental. Wisconsin suroccidental.

suroccidental. Todo el estado de Illinois .

. Gran parte de Iowa .

. Sectores del este de Missouri .

. Zonas del oeste de Indiana.

En estas regiones podrán registrarse acumulados superiores a tres pulgadas (7,6 centímetros) allí donde las tormentas se repitan sobre una misma ubicación. Los principales peligros serán lluvias torrenciales, granizo de gran tamaño, ráfagas dañinas de viento y la posibilidad de algún tornado aislado.

Uno de los puntos de mayor atención durante el fin de semana será el Lollapalooza de Chicago, uno de los festivales musicales más importantes de Estados Unidos. El avance de las tormentas eléctricas coincidirá con las jornadas del viernes y el sábado, por lo que las condiciones meteorológicas podrían afectar el desarrollo normal de los espectáculos al aire libre.

De acuerdo con Fox Weather, el sistema de tormentas se desplazará hacia el este durante el fin de semana, mientras que pronósticos locales anticipan que las lluvias y las tormentas comenzarán a ganar intensidad desde la tarde del viernes sobre la ciudad.

Las precipitaciones intensas, la actividad eléctrica y las ráfagas de viento podrían obligar a realizar pausas temporales o modificaciones en la programación del festival si las condiciones representan un riesgo para el público y los artistas. Además, los suelos podrían volverse inestables por la acumulación de agua, en un evento reunirá a decenas de miles de asistentes en Grant Park durante todo el fin de semana.

El NWS anticipa lluvias intensas del valle del Mississippi a los Grandes Lagos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un sistema de baja presión continuará fortaleciéndose mientras avanza lentamente hacia el este, acompañado por un frente frío que descenderá desde las Grandes Llanuras del Norte. Al mismo tiempo, un frente cálido permanecerá sobre sectores del sureste del país norteamericano, lo que creará un ambiente favorable para el desarrollo de tormentas con abundante humedad y una atmósfera muy inestable.

Este patrón permitirá que durante la jornada del viernes se desarrollen lluvias de gran intensidad capaces de producir elevados acumulados en poco tiempo.

Un sistema de baja presión y un frente frío impulsarán lluvias abundantes desde el valle del Mississippi hacia los Grandes Lagos y los valles del Ohio y Tennessee NWS

Por ese motivo, el organismo mantiene un riesgo leve de precipitaciones excesivas sobre sectores del Alto Medio Oeste, el valle medio del Mississippi y partes del valle del Ohio, mientras que una amenaza marginal abarcará buena parte de la región de los Grandes Lagos y del sureste del país norteamericano.

Además de las fuertes precipitaciones, las tormentas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas de viento, caída de granizo y, en algunos sectores, la posibilidad de tornados aislados.

El sábado, a medida que el sistema continúe desplazándose hacia el este, ese riesgo también avanzará hacia los valles de los ríos Ohio y Tennessee, además de los Grandes Lagos inferiores y porciones del sureste.

El SPC alerta por tormentas severas en los Ozarks y el valle medio del Mississippi

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), la amenaza más importante para este viernes se concentrará sobre partes de los Ozarks y el valle medio del Mississippi, donde estará vigente un riesgo leve de tormentas severas.

Los pronósticos indican que durante la tarde y la noche se organizarán tanto superceldas como líneas de tormentas capaces de generar ráfagas destructivas y granizo de tamaño considerable. La energía disponible en la atmósfera, junto con el avance del frente frío y la presencia de aire muy húmedo, favorecerá la formación de sistemas convectivos bien organizados que se desplazarán hacia el sudeste.

También existirán condiciones para tormentas fuertes sobre sectores de las Grandes Llanuras del Sur, el este de Colorado y el noreste de Nuevo México. En esas zonas, el principal peligro será la ocurrencia de ráfagas severas de viento, aunque algunas tormentas también podrán producir granizo.

El Centro de Predicción de Tormentas emitió un riesgo leve por tormentas severas, destacando el peligro de ráfagas destructivas y granizo grande SPC

Florida afronta calor extremo y riesgo de inundaciones repentinas durante el fin de semana

De acuerdo con Fox Weather, millones de personas en Florida afrontarán varios días consecutivos de tormentas y aguaceros alimentados por una humedad muy elevada. Un frente de desplazamiento lento permanecerá sobre el norte del estado y avanzará gradualmente hacia el sur durante el fin de semana, situación que favorecerá el desarrollo diario de tormentas vespertinas.

Antes de que lleguen las precipitaciones, las temperaturas del aire subirán hasta valores propios de mediados y finales de los 90°F, mientras que la sensación térmica alcanzará cerca de 115°F (46°C) en sectores del Panhandle, con registros cercanos a los tres dígitos en amplias áreas del centro del estado.

Las lluvias podrán dejar entre una y dos pulgadas (2,5 y cinco centímetros) en períodos cortos, y aumentará el riesgo de inundaciones repentinas localizadas. Entre este viernes y el domingo, algunos sectores del centro y norte de Florida podrían acumular entre tres y cinco pulgadas (7,6 y 12,7 centímetros) de lluvia, con cantidades aisladas superiores.

Aunque no se espera un episodio generalizado de inundaciones, las tormentas repetidas sobre las mismas localidades incrementarán la posibilidad de anegamientos puntuales y complicaciones para los desplazamientos. Las condiciones también podrían provocar interrupciones en actividades al aire libre debido a la presencia de rayos, precipitaciones intensas y fuertes ráfagas de viento.

Ola de calor en el oeste de EE.UU.: máximas de hasta 120°F en el suroeste

De acuerdo con el NWS, la dorsal de alta presión continuará instalada sobre el suroeste del país norteamericano durante el viernes antes de desplazarse gradualmente hacia el Intermountain West y las Altas Llanuras del norte durante el sábado.

La dorsal de alta presión mantendrá temperaturas máximas de entre 110°F y 120°F (43°C y 49°C) en amplias zonas del suroeste del país norteamericano NWS

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 110°F y 120°F (43°C y 49°C) en amplios sectores del suroeste, mientras que más al norte oscilarán entre los 90°F y más de 100°F (32°C y más de 38°C).

A esto se sumará un factor agravante: las temperaturas nocturnas permanecerán elevadas, por lo que se ofrecerá muy poco alivio después de la puesta del sol. El organismo advirtió que gran parte del oeste experimentará condiciones de riesgo de calor mayor a extremo, y esto aumentará la posibilidad de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, especialmente entre personas sin acceso adecuado a agua potable o espacios refrigerados.

Phoenix, Las Vegas y Death Valley afrontan temperaturas extremas hasta agosto

Según Fox Weather, el calor extremo seguirá concentrándose sobre la región de las Four Corners y el desierto sudoeste, donde las temperaturas permanecerán entre 10 y 15°F por encima de los valores habituales para esta época del año.

Ciudades como Las Vegas y Phoenix volverán a ubicarse entre las más calurosas de EE.UU., con máximas previstas de hasta 118°F y 120°F (48°C y 49°C), mientras que Death Valley y sectores del sur de California también registrarán valores extremos.

Más al norte, partes de Utah, la Gran Cuenca y Montana también alcanzarán temperaturas superiores a 100°F (38°C) durante el fin de semana. Las alertas por calor permanecerán vigentes al menos hasta el domingo y existe la posibilidad de que el episodio se prolongue durante los primeros días de agosto.

A este escenario se añadirá el humo procedente de incendios forestales en el noroeste del país norteamericano, lo que deteriorará aún más las condiciones para realizar actividades al aire libre. Los pronósticos indican que las temperaturas por encima de lo normal continuarán con su dominio sobre gran parte del oeste estadounidense durante la primera mitad de agosto.