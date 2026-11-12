Los demócratas consiguieron otra banca en el Senado en un distrito en el que no ganaban desde 1982

WASHINGTON.- El candidato demócrata Scott Colom ganó este miércoles los comicios para el Senado estadounidense en representación de Mississippi, un distrito en el que su partido no se consagraba desde 1982. El ahora senador, oriundo de Columbus, se impuso a la republicana Cindy Hyde-Smith, quien iba en busca de la reelección.

En este marco, Colom será el primer senador negro de Mississippi desde la Era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra Civil. Su triunfo, a su vez, le da a los demócratas un impulso inesperado en su intento de controlar la Cámara alta de Estados Unidos.

Colom es un fiscal local que llevó adelante una campaña apuntando contra los puntos débiles de los republicanos. Además, consiguió la victoria en el distrito que tiene una proporción de votantes negros mayor que la de cualquier otro. Por otro lado, Hyde-Smith, una firme aliada del presidente Donald Trump, intentaba obtener su segundo mandato completo: primero fue designada para cubrir una vacante y luego ganó unas elecciones especiales en 2018.

The next senator from the great state of Mississippi: SCOTT COLOM!! pic.twitter.com/KSiiDVIeye — Senate Majority PAC (@MajorityPAC) November 11, 2026

El senador, por su parte, celebró la victoria en las elecciones estadounidense en sus redes sociales y agradeció el respaldo de sus votantes. “Otro éxito total”, expresó en referencia a los comicios.

Colom nació y se crio en Columbus y es parte de una octava generación de habitantes de Mississippi. Es hijo de la jueza jubilada Dorothy Colom, la primera afroamericana elegida para el Tribunal de Equidad de su región, y de Wilbur Colom, abogado y exrepublicano que trabajó para el expresidente Ronald Reagan.

El fiscal anunció su candidatura al Senado en septiembre de 2025 y, bajo la consigna de “Mississippi matters [Mississippi importa], propuso durante su campaña reducir los costos para las familias, ayudar a los hospitales locales y atraer “buenos empleos” al Estado.

Medgar Evers was killed in his driveway because he refused to accept a Mississippi where some were denied the right to vote.



He stood with thousands who marched, organized and sacrificed so future generations could have a voice. We owe it to them not to take that right for… pic.twitter.com/nEHTihVoIm — Scott Colom (@scott_colom) November 1, 2026

Asimismo, cruzó a la actual senadora Cindy Hyde-Smith, a quien acusó de “no trabajar para los misisipianos”. “Vota en contra de los empleos e inversiones en Mississippi porque beneficia la agenda de sus donantes”, señaló y aseguró que buscará colaboraciones, incluso con republicanos, para lograr “resultados positivos” para el distrito.

Colom, en tanto, fue elegido fiscal del distrito en 2015, cuando tenía 32, y ocupó un puesto cuyo titular llevaba 27 años en el cargo. En este contexto, se basó en una plataforma más reformista para “priorizar los recursos para que los delincuentes violentos rindieran cuentas ante la justicia”, según explicó en su sitio oficial.

Entre sus logros, Colom indicó que ganó el 94% de los juicios en los que se presentó y logró condenas en más de 15 casos de asesinato que tuvieron repercusión mediática. “Logró que un depredador fuera llevado ante la justicia por la violación, el robo y el secuestro de una estudiante universitaria en la Universidad Estatal de Mississippi, obteniendo una sentencia de 105 años de prisión, y exigió responsabilidades a un sheriff corrupto que intercambiaba favores por material sexual de los reclusos”, enumera su biografía de su sitio web.

Con información de AP.