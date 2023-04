Así reaccionó Adamari López a su salida de Telemundo: “Ya no les acompañaré cada mañana”

escuchar

“Llega a su fin este hermoso capítulo que viví”. Así se despidió Adamari López del programa Hoy día luego de que se confirmara su salida de Telemundo. La también actriz, quien ha sido una de las conductoras más queridas por los televidentes, aseguró que fue su decisión dejar el programa y que seguirá en nuevos proyectos.

En la emisión del programa matutino de este viernes 7, la conductora puertorriqueña de 51 años hizo una declaración tras el sorpresivo anuncio de la cadena. El mensaje también fue publicado en su cuenta personal de Instagram. Desde el mismo estudio en el que trabajó los últimos 11 años, López dio las gracias sola y frente la cámara.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicar, tras una decisión en conjunto, (que) ya no les acompañaré cada mañana en Hoy día, a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años: Telemundo. (…) Sin embargo, no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles y compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, como la llegada de mi adorada princesa, Alaïa, a quien ustedes y yo hemos visto crecer”, afirmó.

Adamari López se despidió de Hoy día con un emotivo mensaje

La conductora agradeció a todos los involucrados y a quienes le permitieron “desarrollarse como profesional”, así como a sus colegas que la acompañaron en TV: “Pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo”.

Asimismo, la expareja del bailarín Toni Costa prometió continuar con proyectos divertidos y estar activa para sus más de ocho millones de seguidores en Instagram: “Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y trabajar y ofrecerles lo mejor de mí, siempre. Gracias, los quiero mucho”, concluyó, con un beso y una sonrisa.

Repercusiones de fans y colegas

En los comentarios, los fans de la boricua le agradecieron. “Ada, querida, te mando un beso y abrazo enorme”; “¡Qué grande eres, Ada! Te admiro, respeto y quiero mucho. Lo mejor está por venir”; “Te queremos mucho, Ada”, escribieron.

Algunos de sus compañeros también se sumaron. Chiky Bombom escribió: “Gracias por todo lo que me ayudaste y enseñaste”. Por su parte, la periodista y presentadora Nicole Suárez expresó: “Gracias por tu bella energía siempre. Aprendí mucho de ti en estos últimos tres años. Te admiro. Sigue contagiando el mundo con tu bella sonrisa y carisma. Te quiero mucho”.

Agradecen a Adamari López con homenaje

Finalmente, este viernes también dedicaron un espacio en el programa para homenajear la carrera de la boricua y su contribución durante una década. “Celebramos la trayectoria de uno de los pilares de Hoy día, nuestra compañera y amiga Adamari López”, señaló Penélope Menchaca. “Es momento de agradecerle”. A través de un clip, recopilaron sus mejores momentos.

Hoy día despidió a Adamari López con un emotivo video

Telemundo anuncia la salida de Adamari López

Este jueves, Telemundo informó en un comunicado que la conductora estuvo de acuerdo en que era “el momento oportuno para dejar su rol como presentadora de Hoy día”, después de su aparición en el programa.

En el documento, los directivos agradecieron la labor de la presentadora: “Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándoles a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía (…) Es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con carisma, autenticidad y encanto (...). Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”.

El anuncio de López se suma a la salida reciente de otros presentadores y miembros del equipo del matutino, como Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano. En el programa había comenzado un proceso de reestructuración con nuevos conductores, como Penélope Menchaca, Andrea Meza, Daniel Arenas, entre otros.

LA NACION